Meurthe-et-Moselle . 35 EUR Manru, opéra en trois actes Direction musicale Marta Gardolinska

Mise en scène Katharina Kastening Parce qu’elle s’est éprise du tzigane Manru, la jeune Ulana est répudiée par sa mère et rejetée par son village. Mais l’amour d’Ulana et Manru devra faire face à bien d’autres embûches : il devra résister à l’appel de la vie nomade qui est plus fort que tout et qui menace leur quiétude familiale… Cette histoire d’amour impossible et universelle, entre deux êtres issus de communautés hostiles, vaut parfois à Manru d’être qualifié de “Carmen polonais”. Tout public à partir de 11 ans Tarif

€ 5 – 75 +33 3 83 85 33 11 https://www.opera-national-lorraine.fr/fr/ Opéra national de Lorraine

