THÉÂTRE – LES CAPULET ET LES MONTAIGU – BELLINI Nancy, 23 juin 2024, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Lorsque le rideau se lève sur Les Capulet et les Montaigu, Roméo et Juliette brûlent déjà d’amour l’un pour l’autre. Le conflit qui oppose leurs familles déchire ici l’Italie toute entière et il n’est nul besoin de la mort d’un Mercutio pour mettre le feu aux poudres. D’ailleurs, Mercutio n’existe pas. Pas plus que l’inénarrable nourrice. Sans ces personnages excentriques, le drame s’assombrit : il se mue en pure tragédie. On dirait la même histoire racontée dans un univers parallèle.. Tout public

Vendredi 2024-06-23 20:00:00 fin : 2024-06-29 . 85 EUR.

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



When the curtain rises on Les Capulet et les Montaigu, Romeo and Juliet are already burning with love for each other. The conflict between their families is tearing Italy apart, and it doesn’t take the death of Mercutio to ignite the fuse. Mercutio doesn’t exist. Nor does the hilarious nursemaid. Without these eccentric characters, the drama darkens into pure tragedy. It’s like the same story told in a parallel universe.

Cuando se abre el telón de Los Capuleto y los Montesco, Romeo y Julieta ya están ardiendo de amor el uno por el otro. El conflicto entre sus familias está destrozando Italia, y no hace falta la muerte de Mercucio para que las cosas se enciendan. Mercucio no existe. Tampoco la hilarante niñera. Sin estos excéntricos personajes, el drama se oscurece: se convierte en pura tragedia. Es como la misma historia contada en un universo paralelo.

Wenn sich der Vorhang für Die Capulets und die Montagues hebt, brennen Romeo und Julia bereits für ihre Liebe zueinander. Der Konflikt zwischen ihren Familien zerreißt ganz Italien, und es bedarf keines Mercutios, um das Feuer zu entfachen. Mercutio existiert nicht. Genauso wenig wie die unaussprechliche Amme. Ohne diese exzentrischen Charaktere wird das Drama zu einer reinen Tragödie. Es scheint, als würde die gleiche Geschichte in einem Paralleluniversum erzählt werden.

