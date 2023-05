SPECTACLE – VÉRONIC DICAIRE SHOWGIRL TOUR Le Zénith de Nancy, 16 avril 2024, .

Véronic DiCaire revient avec son Showgirl Tour et des nouvelles voix : Clara Luciani, Angèle, Aya Nakamura, Jain, Dua Lipa, Juliette Armanet parmi d’autres surprises…

Entourée de danseurs et de musiciens, elle offre à son public des chorégraphies renversantes et une ambiance digne des plus grands concerts. Elle incarne à elle toute seule les plus grandes personnalités du moment, et restitue leur timbre, leur gestuelle et leurs mimiques à la perfection…

D’un battement de cils ou d’un déhanché sexy, Véronic DiCaire surprend, entre ambiance rock et solos intimistes. Mise en scène par Josée Fortier, elle ne se contente pas d’enchaîner les performances, elle nous touche aussi au plus profond. Derrière l’humour, l’émotion n’est jamais loin…

Son nouveau spectacle Showgirl, un divertissement haut en couleur dont on ressort bluffé et totalement sous le charme…. Tout public

Mardi 2024-04-16 à 20:00:00 ; fin : 2024-04-16 . EUR.

Le Zénith de Nancy rue du zenith

Nancy 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Véronic DiCaire returns with her Showgirl Tour and new voices: Clara Luciani, Angèle, Aya Nakamura, Jain, Dua Lipa, Juliette Armanet among other surprises?

Surrounded by dancers and musicians, she offers her audience stunning choreography and an atmosphere worthy of the greatest concerts. She embodies all the greatest personalities of the moment, and recreates their tone, their gestures and their mimics to perfection?

With a flutter of her eyelashes or a sexy sway, Véronic DiCaire surprises, between rock atmosphere and intimate solos. Directed by Josée Fortier, she doesn’t just give one performance after another, she also touches our hearts. Behind the humor, the emotion is never far away?

Her new show Showgirl, a colorful entertainment that leaves you bluffed and totally under the spell?

Véronic DiCaire regresa con su Showgirl Tour y nuevas voces: Clara Luciani, Angèle, Aya Nakamura, Jain, Dua Lipa, Juliette Armanet entre otras sorpresas?

Rodeada de bailarines y músicos, ofrece a su público una coreografía impresionante y una atmósfera digna de los más grandes conciertos. Ella sola encarna a las grandes personalidades del momento, y recrea a la perfección su tono, sus gestos y sus mímicas?

Con un aleteo de pestañas o un contoneo sexy, Véronic DiCaire sorprende, entre ambiente rockero y solos íntimos. Dirigida por Josée Fortier, no se limita a ofrecer una actuación tras otra, también nos llega al corazón. Detrás del humor, la emoción nunca está lejos..

Su nuevo espectáculo Showgirl, un entretenimiento lleno de color que te deja embobado y totalmente bajo el hechizo?

Véronic DiCaire kehrt mit ihrer Showgirl Tour und neuen Stimmen zurück: Clara Luciani, Angèle, Aya Nakamura, Jain, Dua Lipa, Juliette Armanet und viele andere Überraschungen

Umgeben von Tänzern und Musikern bietet sie ihrem Publikum umwerfende Choreographien und eine Atmosphäre, die den größten Konzerten würdig ist. Sie verkörpert die größten Persönlichkeiten des Augenblicks und gibt ihren Klang, ihre Gestik und ihre Mimik perfekt wieder?

Mit einem Wimpernschlag oder einem sexy Hüftschwung überrascht Véronic DiCaire zwischen rockiger Atmosphäre und intimen Solos. Unter der Regie von Josée Fortier gibt sie sich nicht damit zufrieden, eine Performance nach der anderen abzuliefern, sondern berührt uns auch in unserem Innersten. Hinter dem Humor ist die Emotion nie weit entfernt

Ihre neue Show Showgirl ist eine farbenfrohe Unterhaltung, die einen umhaut und in ihren Bann zieht

Mise à jour le 2023-03-01 par DESTINATION NANCY