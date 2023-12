BRUNCH – MERCURE NANCY CENTRE STANISLAS Nancy, 4 décembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

C’est la fête à Nancy ! Rejoignez-nous pour un délicieux brunch de la Saint-Nicolas chez Mercure Nancy Centre Place Stanislas. Dégustez des plats préparés maison, mettant à l’honneur les spécialités lorraines : quiche lorraine, pâté lorrain, gâteau lorrain et bien d’autres délices qui sauront plaire à tous ! Des crêpes et des gaufres seront également au rendez-vous, agrémentées d’un large choix de garnitures. Et pour affronter le froid, nous vous accueillons avec un délicieux vin chaud !

Notre brunch est ouvert à tous, sans nécessité d’être client de l’hôtel pour en profiter ! Le tarif pour notre buffet à volonté est de 27€ pour les adultes, 14€ pour les enfants de moins de 12 ans, et les étudiants bénéficient d’une réduction de 15% !

Pour passer un moment chaleureux et gourmand, rendez-vous au 5 rue des Carmes à Nancy à partir de 11h15 ou 13h15 ! Pour faciliter votre arrivée, un parking est disponible juste à côté à l’entrée 31 rue Gambetta

Réservez dès maintenant par mail à h1068-fb@accor.com.. Tout public

Dimanche 2023-12-10 11:15:00 fin : 2023-12-10 13:15:00. 14 EUR.

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



It’s party time in Nancy! Join us for a delicious St. Nicholas brunch at Mercure Nancy Centre Place Stanislas. Enjoy home-cooked dishes featuring Lorraine specialties: quiche lorraine, pâté lorrain, gâteau lorrain and many other delights to please everyone! Pancakes and waffles will also be on offer, with a wide choice of toppings. And to keep the cold at bay, we’ll welcome you with a delicious mulled wine!

Our brunch is open to all, and you don’t have to be a hotel guest to enjoy it! Our all-you-can-eat buffet costs 27? for adults, 14? for children under 12, and students get a 15% discount!

For a warm, gourmet welcome, meet us at 5 rue des Carmes in Nancy from 11:15 or 13:15! For your convenience, parking is available next door at the 31 rue Gambetta entrance

Reserve now by e-mail to h1068-fb@accor.com.

¡Nancy está de fiesta! Disfrute de un delicioso brunch Saint-Nicolas en el Mercure Nancy Centre Place Stanislas. Disfrute de platos caseros con especialidades de Lorena: quiche lorraine, pâté lorrain, gâteau lorrain y muchas otras delicias para todos los gustos También habrá crêpes y gofres, con una amplia variedad de ingredientes. Y para combatir el frío, le recibiremos con un delicioso vino caliente

Nuestro brunch está abierto a todo el mundo, ¡y no es necesario ser huésped del hotel para disfrutarlo! El precio de nuestro buffet libre es de 27? para adultos, 14? para niños menores de 12 años, y los estudiantes tienen un 15% de descuento

Para disfrutar de una comida caliente y deliciosa, acérquese al 5 rue des Carmes de Nancy a partir de las 11.15 h o de las 13.15 h Para facilitarle la llegada, tiene a su disposición un aparcamiento contiguo en la entrada del 31 rue Gambetta

Reserve ahora por correo electrónico a h1068-fb@accor.com.

In Nancy wird gefeiert! Begleiten Sie uns zu einem köstlichen Nikolausbrunch im Mercure Nancy Centre Place Stanislas. Genießen Sie hausgemachte Gerichte, die die Spezialitäten Lothringens in den Vordergrund stellen: Quiche Lorraine, Pâté Lorrain, Torte Lorraine und viele andere Köstlichkeiten, die jedem schmecken werden! Auch Crêpes und Waffeln werden angeboten, die mit einer großen Auswahl an Füllungen versehen sind. Und um der Kälte zu trotzen, begrüßen wir Sie mit einem köstlichen Glühwein!

Unser Brunch steht allen offen, Sie müssen kein Hotelgast sein, um ihn genießen zu können! Der Preis für unser All-you-can-eat-Buffet beträgt 27? für Erwachsene, 14? für Kinder unter 12 Jahren und Studenten erhalten eine Ermäßigung von 15%!

Um einen herzlichen und leckeren Moment zu verbringen, treffen Sie sich um 11:15 oder 13:15 Uhr in der 5 rue des Carmes in Nancy! Um Ihre Ankunft zu erleichtern, steht Ihnen ein Parkplatz direkt nebenan am Eingang 31 rue Gambetta zur Verfügung

Reservieren Sie jetzt per E-Mail an h1068-fb@accor.com.

Mise à jour le 2023-12-01 par DESTINATION NANCY