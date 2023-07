CONCERT NJP – CAPLETON – PROTOJE – LILA IKÉ – MANUDIGITAL FEAT CAPORAL NEGUS Nancy, 20 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Capleton :

Figure emblématique de la scène reggae, Capleton alias « The Prophet » est aujourd’hui le représentant le plus populaire du reggae conscient. Le style est imparable : une voix rauque qui vogue sur les riddims et des intonations qui montent et descendent au gré de son inspiration. Toujours revendicatif, il s’acharne sur les vices du capitalisme et du matérialisme ambiant, prônant les valeurs spirituelles du rastafarisme. Sur scène, il offre des concerts explosifs qui ne laissent aucun spectateur indifférent et foulera pour la première fois la scène de NJP cette année.

Protoje :

PROTOJE continue de s’affirmer comme précurseurs pour la nouvelle génération d’artistes reggae jamaïcains. Il s’est rapidement élevé au rang des plus grosses têtes d’affiches de ce style et performe sur les plus célèbres scènes de la planète de Coachella à Glastonbury ! Après un premier passage par Nancy en 2013, il revient 10 ans après avec une aura décuplée pour nous présenter son sixième album THIRD TIME’S THE CHARM. Si les racines reggae sont toujours là, Protoje n’hésite pas à teinter ses morceaux de hip-hop, R&B et de soul music. Une soirée exceptionnelle à vivre au Chapiteau avec son backing-band THE INDIGGNATION.

Lila Iké :

Chanteuse jamaïcaine de 26 ans, LILA IKÉ est sur la bonne voie pour devenir une nouvelle star mondiale. Libre et sans contrainte, elle enrichit avec brio son reggae contemporain d’éléments soul, hip-hop et dancehall. Elle a déjà sorti plusieurs tubes délicieusement suaves et veloutés avec In.Digg.Nation Collective, le label et collectif de talents jamaïcains initié par PROTOJE, notamment sur son EP « THE EXPERIENCE ». Elle débarque en 2023 pour une tournée Européenne et s’arrêtera pour la première fois à Nancy pour fêter les 50 ans d’NJP ! Ne loupez pas la future queen !

Manudigital feat Caporal Negus :

Avec 2 albums solo à son actif, une dizaine d’EPs et plus de 500 dates de concert à travers le monde, Manudigital s’est imposé en quelques années comme le plus international des beatmakers français sur la scène reggae mondiale. Collaborant avec une multitude d’artistes du monde entier, de Babylon Circus à Panda Dub, Soom T à Alborosie, Biga Ranx à Beenie Man, Manudigital se cache derrière d’innombrables albums et singles. En 2023, il reprend la route des concerts et festivals avec son show electro-dub surpuissant et viendra chauffer à blanc le Chapiteau Reggae de NJP accompagné du MC Caporal Negus !. Tout public

Vendredi 2023-10-20 20:00:00 fin : 2023-10-20 . EUR.

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Capleton :

An emblematic figure on the reggae scene, Capleton aka « The Prophet » is today the most popular representative of conscious reggae. His style is unstoppable: a husky voice that sails over riddims and intonations that rise and fall with his inspiration. Always vocal, he rages against the vices of capitalism and materialism, advocating the spiritual values of Rastafarianism. On stage, he offers explosive concerts that leave no spectator indifferent, and will be treading the NJP stage for the first time this year.

Protoje :

PROTOJE continues to establish itself as a trailblazer for the new generation of Jamaican reggae artists. They have quickly become one of the biggest headliners in this style, performing on the world?s most famous stages from Coachella to Glastonbury! After a first appearance in Nancy in 2013, he returns 10 years later with a tenfold aura to present his sixth album THIRD TIME?S THE CHARM. While his reggae roots are still there, Protoje doesn’t hesitate to infuse his tracks with hip-hop, R&B and soul music. An exceptional evening at the Chapiteau with his backing band THE INDIGGNATION.

Lila Iké :

26-year-old Jamaican singer LILA IKÉ is well on the way to becoming a new global star. Free and unconstrained, she brilliantly enriches her contemporary reggae with elements of soul, hip-hop and dancehall. She has already released several deliciously smooth and velvety hits with In.Digg.Nation Collective, the label and collective of Jamaican talent initiated by PROTOJE, notably on her EP « THE EXPERIENCE ». She arrives in 2023 for a European tour, and will make her first stop in Nancy to celebrate NJP?s 50th anniversary! Don’t miss the future queen!

Manudigital feat Caporal Negus:

With 2 solo albums to his credit, a dozen EPs and over 500 concert dates worldwide, Manudigital has established himself in just a few years as the most international of French beatmakers on the global reggae scene. Collaborating with a host of artists worldwide, from Babylon Circus to Panda Dub, Soom T to Alborosie, Biga Ranx to Beenie Man, Manudigital is behind countless albums and singles. In 2023, he’ll be back on the concert and festival circuit with his super-powered electro-dub show, heating up the Reggae Tent at NJP with MC Caporal Negus!

Capleton :

Figura emblemática de la escena reggae, Capleton aka « The Prophet » es hoy el representante más popular del reggae consciente. Su estilo es imparable: una voz ronca que navega sobre los riddims y entonaciones que suben y bajan con su inspiración. Siempre contestatario, arremete contra los vicios del capitalismo y el materialismo, ensalzando los valores espirituales del rastafarismo. Sus explosivos directos no dejan indiferente a ningún espectador, y este año pisará por primera vez el escenario del NJP.

Protoje :

PROTOJE sigue consolidándose como pionero de la nueva generación de artistas jamaicanos de reggae. Se han convertido rápidamente en uno de los mayores cabezas de cartel del género, actuando en los escenarios más famosos del mundo, ¡desde Coachella hasta Glastonbury! Tras una primera aparición en Nancy en 2013, vuelve 10 años después con un aura diez veces mayor para presentar su sexto álbum THIRD TIME’S THE CHARM. Aunque sus raíces reggae siguen ahí, Protoje no duda en infusionar sus temas con hip-hop, R&B y música soul. Una velada excepcional en el Chapiteau con su banda THE INDIGGNATION.

Lila Iké :

La cantante jamaicana de 26 años LILA IKÉ va camino de convertirse en una nueva estrella mundial. Libre y desinhibida, enriquece brillantemente su reggae contemporáneo con elementos de soul, hip-hop y dancehall. Ya ha publicado varios éxitos deliciosamente suaves y aterciopelados con In.Digg.Nation Collective, el sello y colectivo de talentos jamaicanos iniciado por PROTOJE, especialmente en su EP « THE EXPERIENCE ». Llega en 2023 para una gira europea, ¡y recalará por primera vez en Nancy para celebrar el 50 aniversario de NJP! ¡No se pierda a la futura reina!

Manudigital feat Caporal Negus :

Con 2 álbumes en solitario, una docena de EP y más de 500 conciertos en todo el mundo, Manudigital se ha convertido en pocos años en el beatmaker francés más internacional de la escena reggae mundial. Colaborador de artistas de todo el mundo, de Babylon Circus a Panda Dub, de Soom T a Alborosie, de Biga Ranx a Beenie Man, Manudigital está detrás de innumerables álbumes y singles. En 2023, volverá al circuito de conciertos y festivales con su espectáculo electro-dub superpotente, ¡calentando la Carpa Reggae del NJP con MC Caporal Negus!

Capleton:

Capleton alias « The Prophet » ist eine Symbolfigur der Reggae-Szene und heute der populärste Vertreter des Conscious Reggae. Sein Stil ist unaufhaltsam: eine raue Stimme, die über die Riddims segelt, und Intonationen, die je nach Inspiration auf- und abschwellen. Er ist immer fordernd, nimmt die Laster des Kapitalismus und des Materialismus aufs Korn und predigt die spirituellen Werte des Rastafarismus. Dieses Jahr wird er zum ersten Mal auf der Bühne des NJP stehen.

Protoje :

PROTOJE etabliert sich weiterhin als Vorreiter für die neue Generation jamaikanischer Reggae-Künstler. Er ist schnell zu einem der größten Headliner dieser Stilrichtung aufgestiegen und tritt auf den berühmtesten Bühnen des Planeten von Coachella bis Glastonbury auf! Nach einem ersten Besuch in Nancy im Jahr 2013 kehrt er zehn Jahre später mit einer zehnfachen Aura zurück, um uns sein sechstes Album THIRD TIME?S THE CHARM vorzustellen. Auch wenn die Reggae-Wurzeln immer noch da sind, zögert Protoje nicht, seine Stücke mit Hip-Hop, R&B und Soulmusik zu färben. Ein außergewöhnlicher Abend im Chapiteau mit seiner Backing-Band THE INDIGGNATION.

Lila Iké :

Die 26-jährige jamaikanische Sängerin LILA IKÉ ist auf dem besten Weg, ein neuer Weltstar zu werden. Frei und ungezwungen bereichert sie ihren zeitgenössischen Reggae mit Soul-, Hip-Hop- und Dancehall-Elementen. Mit In.Digg.Nation Collective, dem von PROTOJE initiierten Label und Kollektiv jamaikanischer Talente, hat sie bereits mehrere herrlich samtig-süße Hits veröffentlicht, u. a. auf ihrer EP « THE EXPERIENCE ». Sie wird 2023 auf Europatournee gehen und zum ersten Mal in Nancy Halt machen, um das 50-jährige Jubiläum von NJP zu feiern! Verpassen Sie nicht die zukünftige Queen!

Manudigital feat. Caporal Negus :

Mit zwei Soloalben, einem Dutzend EPs und mehr als 500 Konzerten auf der ganzen Welt hat sich Manudigital in wenigen Jahren als internationalster französischer Beatmaker in der weltweiten Reggae-Szene etabliert. Er arbeitet mit einer Vielzahl von Künstlern aus der ganzen Welt zusammen, von Babylon Circus bis Panda Dub, von Soom T bis Alborosie, von Biga Ranx bis Beenie Man, und Manudigital steht hinter unzähligen Alben und Singles. Im Jahr 2023 wird er mit seiner kraftvollen Electro-Dub-Show wieder auf Konzerten und Festivals auftreten und zusammen mit MC Caporal Negus das Reggae-Zelt von NJP aufheizen!

