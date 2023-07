CONCERT NJP – CORY WONG – DEUS -SIXUN Nancy, 19 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Cory Wong :

Indéboulonnable guitariste collaborateur du mythique groupe Vulfpeck (à qui ils ont d’ailleurs dédié un morceau éponyme), le kid de Minneapolis, nominé aux Grammy Awards, ne jure que par les beats énergiques du funk, citant Prince comme inspiration évidente ! Après 2 albums en solo et une tournée américaine à guichets fermés, ce groover de génie débarque à NJP, entouré d’un all star band, avec notamment le chanteur de Vulfpeck (Antwaun Stanley) pour enflammer le Chapiteau !

Deus :

Pilier de la scène indé-rock belge, le groupe dEUS revient sur le devant de la scène après 10 ans d’absence avec son 8ème album How to Replace It. Inventif, mélodique et toujours décalé, ce nouvel album des rockeurs cultes belges, sonne définitivement dEUS. Le groupe n’a jamais eu de philosophie, et pourtant il a su suivre quelques principes. “On ne veut pas se re´pe´ter, sans pour autant sacrifier notre style” explique le génial leader Tom Barman. A la grâce de dEUS, le live reste l’objectif ultime du groupe de rock, peut-être encore plus passionnant et en tension que sur le disque. C’est dire le niveau !

Sixun :

Groupe phare du jazz rock français dans les années 80, Sixun a construit sur plus de 20 ans une carrière à part, couronnée en 2006 par le Django d’Or pour leur album live à la Cigale. Groupe international aux personnalités fortes et inspirées, Sixun signe un savant mélange de mélodies et de rythmes afro-jazz-funk, servi par des solistes de haut vol (Alain Debiossat, Louis Winsberg), une harmonie colorée (Michel Alibo, Jean-Pierre Como) et un tandem rythmique impressionnant (Stéphane Edouard, Paco Sery). Le retour du groupe phare de la fusion européenne passera donc par Nancy cet automne avec un tout nouveau répertoire libre et flamboyant !. Tout public

Jeudi 2023-10-19 20:00:00 fin : 2023-10-19 . EUR.

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Cory Wong:

Unwavering guitarist and collaborator with the legendary band Vulfpeck (to whom they dedicated an eponymous track), the Grammy-nominated kid from Minneapolis swears by the energetic beats of funk, citing Prince as his obvious inspiration! After 2 solo albums and a sold-out U.S. tour, this genius groover arrives at NJP, surrounded by an all-star band, including the lead singer of Vulfpeck (Antwaun Stanley) to set the Chapiteau alight!

Deus :

A pillar of the Belgian indie-rock scene, dEUS return to the forefront after a 10-year absence with their 8th album, How to Replace It. Inventive, melodic and always quirky, this new album from Belgium?s cult rockers definitely sounds dEUS. The band has never had a philosophy, yet it has followed a few principles: « We don’t want to re’pe’ter ourselves, without sacrificing our style? explains genial frontman Tom Barman. Thanks to dEUS, live performance remains the rock band?s ultimate goal, perhaps even more exciting and tense than on record. That just goes to show the level!

Sixun :

A flagship band on the French jazz-rock scene in the 80s, Sixun have built up a distinctive career over more than 20 years, culminating in their 2006 Django d?Or award for their live album at La Cigale. An international group with strong, inspired personalities, Sixun offers a skilful blend of Afro-jazz-funk melodies and rhythms, served up by top-flight soloists (Alain Debiossat, Louis Winsberg), colorful harmony (Michel Alibo, Jean-Pierre Como) and an impressive rhythmic tandem (Stéphane Edouard, Paco Sery). The return of Europe’s flagship fusion band will take place in Nancy this autumn, with a brand new, free-spirited and flamboyant repertoire!

Cory Wong :

Guitarrista indiscutible y colaborador del legendario grupo Vulfpeck (al que dedicaron un tema homónimo), el chico de Minneapolis nominado a los Grammy jura por los enérgicos ritmos del funk, ¡citando a Prince como su inspiración evidente! Tras dos álbumes en solitario y una gira por EE.UU. con todas las entradas agotadas, este genio del groove llega al NJP rodeado de una banda de estrellas, incluido el vocalista de Vulfpeck (Antwaun Stanley), para incendiar la Gran Carpa

Deus :

Pilar de la escena indie-rock belga, dEUS vuelven a la escena tras 10 años de ausencia con su 8º álbum How to Replace It. Inventivo, melódico y siempre fuera de lo común, este nuevo álbum de los rockeros de culto belgas es definitivamente dEUS. La banda nunca ha tenido una filosofía, pero ha sabido seguir algunos principios: « No queremos re’pe’ternos, sin sacrificar nuestro estilo? explica el genial frontman Tom Barman. Gracias a dEUS, el directo sigue siendo el objetivo último de la banda de rock, quizá incluso más emocionante y tenso que en disco. ¡Eso demuestra el nivel!

Sixun :

Destacado grupo francés de jazz-rock en los años 80, Sixun ha construido una carrera propia a lo largo de más de 20 años, que culminó con su premio Django d’Or 2006 por su álbum en directo en La Cigale. Sixun, un grupo internacional con una personalidad fuerte e inspirada, ha creado una hábil mezcla de melodías y ritmos afro-jazz-funk, servida por solistas de primer orden (Alain Debiossat, Louis Winsberg), armonías llenas de color (Michel Alibo, Jean-Pierre Como) y un impresionante tándem rítmico (Stéphane Edouard, Paco Sery). El regreso de la banda de fusión más importante de Europa llegará a Nancy este otoño con un repertorio totalmente nuevo, de espíritu libre y extravagante

Cory Wong :

Der Grammy-nominierte Gitarrist aus Minneapolis, der mit der legendären Band Vulfpeck zusammenarbeitet (der sie übrigens ein gleichnamiges Stück gewidmet haben), schwört auf die energiegeladenen Beats des Funk und nennt Prince als offensichtliche Inspiration! Nach zwei Soloalben und einer ausverkauften US-Tournee kommt dieses Groove-Genie zum NJP, umgeben von einer All-Star-Band, darunter der Sänger von Vulfpeck (Antwaun Stanley), um das Zelt zum Kochen zu bringen!

Deus :

Die Band dEUS, ein Pfeiler der belgischen Indie-Rock-Szene, kehrt nach 10 Jahren Abwesenheit mit ihrem achten Album How to Replace It auf die Bühne zurück. Das neue Album der belgischen Kult-Rocker ist erfinderisch, melodisch und immer schräg und klingt definitiv nach dEUS. Die Band hatte noch nie eine Philosophie, aber sie hat es geschafft, sich an einige Prinzipien zu halten: « Wir wollen uns nicht abkapseln, ohne unseren Stil zu opfern », erklärt der geniale Frontmann Tom Barman. Dank dEUS ist das Live-Erlebnis das ultimative Ziel der Rockband, das vielleicht noch spannender und spannungsgeladener ist als auf der Platte. Das zeigt, wie hoch das Niveau ist!

Sixun:

Als Vorzeigegruppe des französischen Jazzrock in den 80er Jahren hat Sixun über mehr als 20 Jahre eine ganz besondere Karriere aufgebaut, die 2006 mit dem Django d’Or für ihr Live-Album im Cigale gekrönt wurde. Sixun ist eine internationale Gruppe mit starken und inspirierten Persönlichkeiten, die eine gekonnte Mischung aus Melodien und Afro-Jazz-Funk-Rhythmen kreiert, die von hochkarätigen Solisten (Alain Debiossat, Louis Winsberg), einer farbenfrohen Harmonie (Michel Alibo, Jean-Pierre Como) und einem beeindruckenden Rhythmus-Tandem (Stéphane Edouard, Paco Sery) bedient wird. Die Rückkehr der Vorzeigegruppe der europäischen Fusion wird also diesen Herbst durch Nancy führen, mit einem völlig neuen, freien und flammenden Repertoire!

Mise à jour le 2023-07-01 par DESTINATION NANCY