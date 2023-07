CONCERT NJP – LA FEMME – PIERRE DE MAERE – ZAHO DE SAGAZAN Nancy, 17 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Un timbre grave porté par des rythmes électroniques qui côtoient la techno berlinoise et l’electronica française. Passant des murmures aux cris, l’artiste de 21 ans s’amuse, se raconte et dissèque les travers humains sur des textes en français d’une sincérité tranchante. Côtoyant la folie de Catherine Ringer ou de Brigitte Fontaine, vient toujours le moment où l’artiste retourne s’asseoir les yeux fermés à son piano, fidèle allié de ses créations. Après son passage à Nancy Jazz Kraft 2022, c’est désormais en ouverture du Chapiteau que nous découvrirons Zaho de Sagazan, en pleine ascension, pour un live aussi hypnotique et puissant que subtilement intime.

Nouvelle révélation venue tout droit de Belgique, Pierre de Maere poursuit son ascension après le succès de son single d’or « Un jour je marierai un ange » et sa Victoire de la Musique remporté dans la catégorie ‘révélation’ cette année. Musicien autodidacte, photographe et adepte de mode, ce touche à tout s’est imposé dans le paysage musical français à la vitesse de l’éclair. Alors qu’est sorti son premier album ‘Regarde moi’ (janvier 2023), difficile de ne pas penser à son compatriote Stromae qui comme lui se joue des codes et modernise la chanson française. Une identité forte, une extravagance chic qui n’a pas fini de faire parler.

Après 12 ans d’existence et la sortie de 3 premiers albums, La Femme, célèbre groupe de french pop dévoile son 4ème opus intitulé Teatro Lúcido et entièrement interprété en espagnol : un carnet de voyage pour chasser les idées noires, inspiré aussi bien par le Mexique que par le sud de l’Espagne. À l’image du titre Sacatela, cet album est un cocktail détonnant né d’aventures à l’international et puisant ses inspirations dans les marches de la Semana Santa, le pasodoble, le reggaeton et les rythmes brésiliens, les guitares classiques, les rythmes andalous, les castagnettes, les trompettes ou encore la movida des années 80. Une chose est sûre, en français comme en espagnol, le talent et la singularité de La Femme n’est plus à démontrer !. Tout public

Mardi 2023-10-17 20:00:00 fin : 2023-10-17 . EUR.

A deep timbre carried by electronic rhythms that blend Berlin techno and French electronica. Moving from whispers to cries, the 21-year-old artist has fun, tells her own story and dissects human failings on lyrics in French with trenchant sincerity. Alongside the madness of Catherine Ringer or Brigitte Fontaine, there always comes a moment when the artist returns to sit down with her eyes closed at the piano, the faithful ally of her creations. Following her appearance at Nancy Jazz Kraft 2022, Zaho de Sagazan will be opening for us at the Chapiteau for a live performance as hypnotic and powerful as it is subtly intimate.

A new revelation straight from Belgium, Pierre de Maere continues his ascent following the success of his golden single « Un jour je marierai un ange » and his Victoire de la Musique win in the ?revelation? category this year. A self-taught musician, photographer and fashion enthusiast, this jack-of-all-trades has made his mark on the French music scene at lightning speed. With the release of his first album, Regarde moi (January 2023), it’s hard not to think of his compatriot Stromae, who like him plays with codes and modernizes French chanson. A strong identity, a chic extravagance that has not stopped people talking.

After 12 years of existence and the release of 3 first albums, La Femme, the famous French pop group, unveils its 4th opus entitled Teatro Lúcido and entirely interpreted in Spanish: a travel diary to chase away dark thoughts, inspired as much by Mexico as by the south of Spain. Like the title track Sacatela, this album is an explosive cocktail born of international adventures and drawing inspiration from Semana Santa marches, pasodoble, reggaeton and Brazilian rhythms, classical guitars, Andalusian rhythms, castanets, trumpets and the movida of the 80s. One thing’s for sure, in French as in Spanish, La Femme’s talent and singularity are unquestionable!

Un tono profundo transportado por ritmos electrónicos que mezclan el techno berlinés y la electrónica francesa. Pasando de los susurros a los gritos, la artista de 21 años se divierte contando su propia historia y diseccionando los defectos humanos con letras en francés mordaces y sinceras. Junto a las locuras de Catherine Ringer o Brigitte Fontaine, siempre llega un momento en el que la artista vuelve a sentarse con los ojos cerrados al piano, fiel aliado de sus creaciones. Tras su aparición en Nancy Jazz Kraft 2022, Zaho de Sagazan nos abrirá el Chapiteau, en plena ascensión, para un directo tan hipnótico y poderoso como sutilmente íntimo.

Nueva revelación belga, Pierre de Maere prosigue su ascensión tras el éxito de su single de oro « Un jour je marierai un ange » y su victoria en la Victoire de la Musique de este año en la categoría de « revelación ». Músico autodidacta, fotógrafo y apasionado de la moda, este artista polifacético se ha hecho un hueco en la escena musical francesa a la velocidad del rayo. Con la publicación de su primer álbum, Regarde moi (enero de 2023), es difícil no pensar en su compatriota Stromae, que, como él, juega con los códigos y moderniza la chanson francesa. Una identidad fuerte, una extravagancia chic que no ha dejado de dar que hablar.

Tras 12 años de existencia y la publicación de 3 primeros álbumes, La Femme, el famoso grupo de pop francés, desvela su 4ª obra titulada Teatro Lúcido e interpretada íntegramente en español: un diario de viaje para ahuyentar los pensamientos oscuros, inspirado tanto en México como en el sur de España. Al igual que el tema que da título al disco, Sacatela, este álbum es un cóctel explosivo nacido de aventuras internacionales e inspirado en las marchas de Semana Santa, el pasodoble, el reggaeton y los ritmos brasileños, las guitarras clásicas, los ritmos andaluces, las castañuelas, las trompetas y la movida de los 80. Una cosa es cierta, tanto en francés como en español, ¡el talento y la singularidad de La Femme son incuestionables!

Ein tiefes Timbre, das von elektronischen Rhythmen getragen wird, die auf Berliner Techno und französische Electronica treffen. Die 21-jährige Künstlerin, die vom Flüstern zum Schreien übergeht, amüsiert sich, erzählt von sich selbst und seziert die menschlichen Schwächen in ihren aufrichtigen französischen Texten. Neben der Verrücktheit von Catherine Ringer oder Brigitte Fontaine kommt immer der Moment, in dem sich die Künstlerin mit geschlossenen Augen an ihr Klavier setzt, das ihr ein treuer Verbündeter bei ihren Kreationen ist. Nach ihrem Auftritt bei Nancy Jazz Kraft 2022 werden wir die aufstrebende Zaho de Sagazan nun bei der Eröffnung des Chapiteau erleben, wo sie ein ebenso hypnotisches und kraftvolles wie subtil intimes Live-Konzert geben wird.

Pierre de Maere ist eine neue Entdeckung aus Belgien und setzt seinen Aufstieg nach dem Erfolg seiner goldenen Single « Un jour je marierai un ange » und dem Gewinn des Victoire de la Musique in der Kategorie « Entdeckung » in diesem Jahr fort. Als autodidaktischer Musiker, Fotograf und Modefan hat sich dieser Tausendsassa blitzschnell in der französischen Musiklandschaft etabliert. Bei der Veröffentlichung seines ersten Albums « Regarde moi » (Januar 2023) muss man unweigerlich an seinen Landsmann Stromae denken, der wie er mit den Codes spielt und das französische Chanson modernisiert. Eine starke Identität, eine schicke Extravaganz, die immer wieder für Gesprächsstoff sorgt.

Nach 12 Jahren und drei ersten Alben enthüllt die berühmte French-Pop-Band La Femme ihr viertes Werk mit dem Titel Teatro Lúcido, das komplett auf Spanisch interpretiert wird: ein Reisetagebuch, das die dunklen Gedanken vertreibt und sowohl von Mexiko als auch von Südspanien inspiriert ist. Wie der Titel Sacatela ist auch dieses Album ein explosiver Cocktail, der aus internationalen Abenteuern entstanden ist und seine Inspirationen aus den Märschen der Semana Santa, dem Pasodoble, Reggaeton und brasilianischen Rhythmen, klassischen Gitarren, andalusischen Rhythmen, Kastagnetten, Trompeten und der Movida der 80er Jahre zieht. Eines ist sicher: Sowohl auf Französisch als auch auf Spanisch ist das Talent und die Einzigartigkeit von La Femme nicht mehr zu übersehen!

