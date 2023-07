CONCERT NJP – LA GRANDE CLIQUE À JAZZ – CLARA YSÉ – STEEVE LAFFONT TRIO – ELIENE CASTILLO Nancy, 15 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

La Grande Clique à Jazz :

Orchestre des 50 ans du festival où se mêlent des instruments créés par les enfants des MJC Centre Social Nomade et Massinon lors d’ateliers hebdomadaires encadrés par Sehor l’Univers Musical et des élèves des Orchestres à l’école de Vandoeuvre et Maxéville.

Le répertoire présentera des morceaux New Orleans, Rock’n’roll, cumbia, pop et surf rock arrangés par Youssef Essawabi et Didier Barroy.Les élèves des orchestres sont encadrés par Florence Roy, Arsène Coric et Brian Uribe pour Vandoeuvre. Nathalie Kuntz, Bruno Tisserand, François Le Gars et Stéphanie Thoa leurs professeurs de musique du collège la Fontaine encadrent les élèves de Maxéville en partenariat avec l’EMAN.

Clara Ysé :

Clara Ysé, c’est une voix. Une voix qui soulève le sable, qui traverse le feu, transperce la nuit, franchit en souveraine des continents de sentiments et transporte avec elle la douleur autant que des remèdes. Sur scène, elle oscille avec audace entre français, espagnol ou encore l’anglais. Elle côtoie aussi bien les musiques traditionnelles et le jazz que le lyrisme classique et la pop électro au fil d’un répertoire d’une bouleversante éloquence. Avec son EP, « Douce », elle s’avance enfin en pleine lumière, à pleine puissance et met à l’honneur la puissance et l’irrévérence du Désir.

Steeve Laffont Trio + Eliene Castillo :

Aujourd’hui, cette étoile de la galaxie manouche brille par l’autorité qu’il dégage sur scène, toujours entouré d’excellents musiciens avec lesquels il instaure un dialogue d’une magnifique et subtile profondeur. Rigueur rythmique, virtuosité mélodique, capacité à improviser, lyrisme sont avec Steeve toujours portés à un degré d’excellence avec une constante bonhomie, comme si allaient de soi les prouesses techniques, les joutes et les dialogues vertigineux, les impros funambulesques et pourtant réglées avec une extrême minutie. Avec son nouvel album « Alba Gitana » Steeve Laffont ouvre de nouveaux horizons. Ses compositions personnelles offrent les ingrédients d’une recette insolite : toucher manouche, effluves flamenco, ruptures bossa nova, épices indiennes, rythmes klezmer et couleurs espagnoles. Sur scène pour célébrer cette mini-tournée à l’occasion du cinquantenaire de NJP, Steeve Lafont s’entoure des meilleurs : ses deux acolytes Dominique Di Piazza à la basse (John Mc Laughin, André Ceccarelli, Didier Lokwood, Gil Evans) et Julien Rappin à la batterie mais aussi la chanteuse flamenco Eliene Castillo !. Tout public

Dimanche 2023-10-15 14:00:00 fin : 2023-10-15 . 0 EUR.

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



La Grande Clique à Jazz:

50th anniversary orchestra featuring instruments created by children from the MJC Centre Social Nomade and Massinon in weekly workshops run by Sehor l?Univers Musical, and students from the Orchestres à l?école de Vandoeuvre and Maxéville. The repertoire will feature New Orleans rock?n?roll, cumbia, pop and surf rock arranged by Youssef Essawabi and Didier Barroy.

The repertoire will feature New Orleans, rock?n?roll, cumbia, pop and surf rock arranged by Youssef Essawabi and Didier Barroy. The orchestra students are coached by Florence Roy, Arsène Coric and Brian Uribe for Vandoeuvre. Nathalie Kuntz, Bruno Tisserand, François Le Gars and Stéphanie Thoa, their music teachers at the Collège la Fontaine, will coach the Maxéville students in partnership with EMAN.

Clara Ysé :

Clara Ysé is a voice. A voice that lifts sand, crosses fire, pierces the night, crosses continents of feelings as a sovereign, and carries with her pain as well as remedies. On stage, she swings boldly between French, Spanish and English. Her repertoire ranges from traditional music and jazz to classical lyricism and electro pop, and is as eloquent as it is moving. With her EP, « Douce », she finally steps into the spotlight, at full power, and honors the power and irreverence of Desire.

Steeve Laffont Trio + Eliene Castillo :

Today, this star of the Manouche galaxy shines with the authority he exudes on stage, always surrounded by excellent musicians with whom he establishes a dialogue of magnificent and subtle depth. With Steeve, rhythmic rigor, melodic virtuosity, the ability to improvise and lyricism are always brought to a degree of excellence with a constant bonhomie, as if technical prowess, vertiginous jousts and dialogues, tightrope-walking impros that are nonetheless regulated with extreme meticulousness were self-evident. With his new album « Alba Gitana », Steeve Laffont opens up new horizons. His personal compositions offer the ingredients of an unusual recipe: gypsy touch, flamenco fragrances, bossa nova breaks, Indian spices, klezmer rhythms and Spanish colors. On stage to celebrate NJP?s fiftieth anniversary, Steeve Lafont is joined by his two acolytes Dominique Di Piazza on bass (John Mc Laughin, André Ceccarelli, Didier Lokwood, Gil Evans) and Julien Rappin on drums, as well as flamenco singer Eliene Castillo!

La Grande Clique à Jazz :

Una banda que celebra el 50 aniversario del festival, con instrumentos creados por niños del MJC Centre Social Nomade y Massinon en talleres semanales dirigidos por Sehor l’Univers Musical y alumnos de las Orchestres à l’école de Vandoeuvre y Maxéville.

El repertorio incluirá música de Nueva Orleans, rock?n?roll, cumbia, pop y surf rock arreglada por Youssef Essawabi y Didier Barroy, con Florence Roy, Arsène Coric y Brian Uribe para Vandoeuvre. Nathalie Kuntz, Bruno Tisserand, François Le Gars y Stéphanie Thoa, sus profesores de música en el instituto La Fontaine, supervisarán a los alumnos de Maxéville en colaboración con EMAN.

Clara Ysé :

Clara Ysé es una voz. Una voz que levanta la arena, atraviesa el fuego, perfora la noche, cruza continentes de sentimientos como una soberana y lleva consigo tanto el dolor como los remedios. En el escenario, se mueve con audacia entre el francés, el español y el inglés. Su repertorio abarca desde la música tradicional y el jazz hasta el lirismo clásico y el electro pop, y es tan elocuente como conmovedor. Con su EP, Douce, sale por fin a la luz, a plena potencia, y hace honor al poder y la irreverencia del Deseo.

Steeve Laffont Trío + Eliene Castillo :

Hoy, esta estrella de la galaxia gitana brilla con la autoridad que desprende sobre el escenario, siempre rodeado de excelentes músicos con los que establece un diálogo de magnífica y sutil profundidad. Con Steeve, el rigor rítmico, el virtuosismo melódico, la capacidad de improvisación y el lirismo se llevan siempre a un grado de excelencia con una bonhomía constante, como si la destreza técnica, las justas y los diálogos vertiginosos, los impros funambulescos y sin embargo regulados con extrema meticulosidad fuesen evidentes. Con su nuevo álbum, Alba Gitana, Steeve Laffont abre nuevos horizontes. Sus composiciones personales aportan los ingredientes de una receta insólita: un toque gitano, sabores flamencos, quiebros de bossa nova, especias indias, ritmos klezmer y colores españoles. Para celebrar el cincuentenario de NJP en esta minigira, Steeve Lafont estará acompañado en el escenario por sus dos acólitos Dominique Di Piazza al bajo (John Mc Laughin, André Ceccarelli, Didier Lokwood, Gil Evans) y Julien Rappin a la batería, ¡así como por la cantante flamenca Eliene Castillo!

La Grande Clique à Jazz :

Orchester zum 50. Geburtstag des Festivals, in dem sich Instrumente mischen, die von Kindern der MJCs Centre Social Nomade und Massinon in wöchentlichen Workshops unter der Leitung von Sehor l’Univers Musical und von Schülern der Orchestres à l’école aus Vandoeuvre und Maxéville kreiert wurden.

Das Repertoire umfasst Stücke aus New Orleans, Rock?n?Roll, Cumbia, Pop und Surf Rock, die von Youssef Essawabi und Didier Barroy arrangiert wurden. Die Schüler der Orchester werden von Florence Roy, Arsène Coric und Brian Uribe für Vandoeuvre betreut. Nathalie Kuntz, Bruno Tisserand, François Le Gars und Stéphanie Thoa, ihre Musiklehrer am Collège la Fontaine, betreuen die Schüler aus Maxéville in Zusammenarbeit mit dem EMAN.

Clara Ysé :

Clara Ysé ist eine Stimme. Eine Stimme, die Sand aufwirbelt, durch Feuer geht, die Nacht durchdringt, Kontinente der Gefühle souverän überquert und Schmerz ebenso wie Heilmittel mit sich trägt. Auf der Bühne wechselt sie kühn zwischen Französisch, Spanisch und Englisch. Sie trifft auf traditionelle Musik und Jazz, auf klassische Lyrik und Elektro-Pop, und ihr Repertoire ist von überwältigender Eloquenz. Mit ihrer EP « Douce » tritt sie endlich ins Rampenlicht, mit voller Kraft, und ehrt die Kraft und die Respektlosigkeit des Verlangens.

Steeve Laffont Trio + Eliene Castillo :

Heute glänzt dieser Stern der Gypsy-Galaxie durch die Autorität, die er auf der Bühne ausstrahlt, immer umgeben von exzellenten Musikern, mit denen er einen Dialog von wunderbarer und subtiler Tiefe aufbaut. Rhythmische Strenge, melodische Virtuosität, Improvisationsfähigkeit und Lyrik werden bei Steeve immer mit einer konstanten Bonhomie zu einem Grad der Exzellenz gebracht, als ob die technischen Meisterleistungen, die schwindelerregenden Wortgefechte und Dialoge, die seiltänzerischen Improvisationen, die dennoch mit äußerster Sorgfalt abgestimmt sind, selbstverständlich wären. Mit seinem neuen Album « Alba Gitana » eröffnet Steeve Laffont neue Horizonte. Seine Eigenkompositionen bieten die Zutaten für ein ungewöhnliches Rezept: Gypsy-Touch, Flamenco-Einflüsse, Bossa-Nova-Brüche, indische Gewürze, Klezmer-Rhythmen und spanische Farben. Auf der Bühne, um diese Minitournee zum 50-jährigen Bestehen von NJP zu feiern, hat Steeve Lafont die Besten um sich geschart: seine beiden Mitstreiter Dominique Di Piazza am Bass (John Mc Laughin, André Ceccarelli, Didier Lokwood, Gil Evans) und Julien Rappin am Schlagzeug, aber auch die Flamenco-Sängerin Eliene Castillo!

