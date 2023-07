CONCERT NJP – YASIIN BEY LIVE BAND FEAT HYPNOTIC BRASS ENSEMBLE – FAADA FREDDY – KAMAAL WILLIAMS Nancy, 12 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Yasiin Bey Live :

Apparu au sein de la scène du hip-hop new-yorkaise au milieu des années 1990, Yasiin Bey – qui jouait à cette époque sous le nom de Mos Def – s’est d’abord fait repérer au sein du duo Black Star, aux côtés de Talib Kweli. Se caractérisant en particulier par des paroles à la conscience sociale affirmée, et un flow nuageux, son premier album solo Black on Both Sides (1999), acclamé par la critique, l’a d’emblée imposé comme une nouvelle voix essentielle de la culture hip hop internationale. Il avait par ailleurs gagné depuis longtemps ses galons d’acteur, avec une filmographie qui compte aujourd’hui plus de quarante références. Converti à l’islam, il abandonne totalement en 2012 son pseudo au profit de son nom de baptême, modifié des deux « i » plus mélodieux. Comme une version plus mature de lui-même, prête à quitter l’asphalte réconfortant des grandes années de star système, pour s’aventurer plus avant, en intellectuel engagé, dans le monde de l’art et des performances.

Parce que c’est le cinquantenaire du Hip Hop et celui d’NJP, pour accompagner le MC mythique Mos Def, on invite le Hypnotic Brass Ensemble de Chicago ! Un « 8 piece ensemble » qui a comme particularité de réunir les enfants du trompettiste et multi-instrumentiste originaire du sud de Chicago Phil Cohran – ex-compagnon de route de Sun Ra, entre autres. Avec un son funky et festif, les frangins associent la tradition new-orleans à des rythmes hip-hop à la perfection !

Faada Freddy :

Faada Freddy, est LE chanteur et rappeur sénégalais reconnaissable pour son costume cintré en velours, son chapeau melon mais surtout par sa voix unique, douce ou rocailleuse. Après une précédente carrière dans le rap, son premier album The Gospel Journey marque un public international avec sa musique « 100% organique et 0% technologique ». Sur scène, accompagné de cinq choristes, Freddy offre une vraie performance et un moment de communion avec le public. Leurs corps deviennent de vrais instruments et reproduisent les sons de percussions. Sa philosophie de vie proche de celle enseignée par le gospel et sa précédente carrière dans le rap se reflète toujours dans les morceaux de chaque album. Son beatbox s’allie avec les sons percussifs corporels et avec sa voix mélodieuse : un vrai spectacle. Le sénégalais, déjà passé par NJP en 2015 et revenu en 2020 pour accompagner Daara J, enchantera cette soirée d’ouverture au Chapiteau en propageant son groove et sa bonne humeur et fêtera par la même occasion les 50 ans de NJP… et de la culture Hip Hop !

Kamaal Williams :

DJ, producteur et musicien d’origine anglo-taïwanaise, Kamaal Williams fut repéré sur la riche scène jazz londonienne dès 2015 de part son duo avec le batteur Yussef Dayes, l’artiste s’impose comme claviériste, et font à deux, revivifier le jazz grâce à l’album Black Focus de leur duo « Yussef Kamaal ».

Son nouvel album solo intitulé Wu Hen, en référence au surnom que lui donnait sa grand-mère en dit beaucoup sur son identité personnelle et artistique : Le claviériste déploie une musique inspirée du monde underground musical londonien : une fusion de jazz-funk seventies, de R’n’B, de house, de garage et de jungle. Le claviériste agit très exactement à l’intersection de deux underground musicaux parmi les plus vivaces et précieux de la capitale britannique : celui du jazz, électrique, fougueux et funky qu’on disait « acid » au milieu des années 90, et celui du « garage continuum », où sont nés la plupart des sous-genres essentiels de la dance music locale, du dubstep au broken beat et dont le projet Henry Wu, mené par Williams avec sa collection de disques rares et son ordinateur, est l’un des plus sémillants représentants récents.

Aussi connu sous le nom de Henry Wu, il incarne la jeunesse et la puissance de la nouvelle génération du jazz anglais ! D’ailleurs pour lui, peu importe qu’on dise qu’il fasse du jazz ou autre chose : ses sonorités sont celles de Londres. Une ouverture de luxe pour ce Chapiteau aux sonorités nu jazz et hip hop !. Tout public

Jeudi 2023-10-12 20:00:00 fin : 2023-10-12 . EUR.

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Yasiin Bey Live:

Emerging on the New York hip-hop scene in the mid-1990s, Yasiin Bey – who at the time was performing under the name Mos Def – first came to prominence as part of the duo Black Star, alongside Talib Kweli. His critically acclaimed debut solo album Black on Both Sides (1999), characterized by its socially conscious lyrics and cloudy flow, established him as an essential new voice in international hip hop culture. He had also long since earned his stripes as an actor, with a filmography that now boasts over forty credits. A convert to Islam, in 2012 he abandoned his pseudonym in favor of his baptismal name, modified with two more melodious « i « s. Like a more mature version of himself, ready to leave the comforting asphalt of the star system?s heyday, to venture further into the world of art and performance as a committed intellectual.

Because this is the fiftieth anniversary of Hip Hop and NJP, to accompany the mythical MC Mos Def, we invite Chicago?s Hypnotic Brass Ensemble! An « 8-piece ensemble » featuring the children of South Chicago-born trumpeter and multi-instrumentalist Phil Cohran? former bandmate of Sun Ra, among others. With a funky, festive sound, the brothers combine New Orleans tradition with hip-hop rhythms to perfection!

Faada Freddy:

Faada Freddy is THE Senegalese singer and rapper, recognizable by his tailored velvet suit, bowler hat and, above all, his unique voice, which can be soft or harsh. After a previous career in rap, his debut album The Gospel Journey won him an international following with its « 100% organic, 0% technological » sound. On stage, accompanied by five backing singers, Freddy offers a true performance and a moment of communion with the audience. Their bodies become real instruments, reproducing the sounds of percussion. His philosophy of life, close to that taught by gospel and his previous career in rap, is always reflected in the tracks on each album. His beatbox combines with body percussive sounds and his melodious voice: a real spectacle. The Senegalese, who already performed with NJP in 2015 and will be back in 2020 to accompany Daara J, will enchant the Chapiteau?s opening night with his groove and good humor, and at the same time celebrate 50 years of NJP? and Hip Hop culture!

Kamaal Williams :

DJ, producer and musician of Anglo-Taiwanese origin, Kamaal Williams was spotted on London?s rich jazz scene back in 2015 thanks to his duo with drummer Yussef Dayes. The artist has established himself as a keyboardist, and the two of them are revitalizing jazz thanks to the album Black Focus from their duo « Yussef Kamaal ».

His new solo album, entitled Wu Hen, in reference to the nickname his grandmother gave him, says a lot about his personal and artistic identity: the keyboardist deploys music inspired by London?s musical underground: a fusion of seventies jazz-funk, R?n?B, house, garage and jungle. The keyboardist operates precisely at the intersection of two of the British capital?s most vibrant and precious musical underground: that of the electric, fiery and funky jazz known as « acid » in the mid-90s, and that of the « garage continuum », where most of the essential sub-genres of local dance music, from dubstep to broken beat, were born, and of which the Henry Wu project, led by Williams with his collection of rare records and his computer, is one of the most lively recent representatives.

Also known as Henry Wu, he embodies the youth and power of the new generation of British jazz! And for him, it doesn’t matter whether you say he plays jazz or anything else: his sounds are those of London. A luxurious opening for this Chapiteau with its nu jazz and hip hop sounds!

Yasiin Bey en directo:

Yasiin Bey, que por aquel entonces actuaba bajo el nombre de Mos Def, apareció en la escena del hip-hop neoyorquino a mediados de la década de 1990 y se dio a conocer formando parte del dúo Black Star, junto a Talib Kweli. Su álbum de debut en solitario Black on Both Sides (1999), aclamado por la crítica y caracterizado por sus letras con conciencia social y su turbio flow, le consagró como una nueva voz esencial en la cultura hip hop internacional. También se había labrado un nombre como actor, con una filmografía que cuenta ya con más de cuarenta créditos. Convertido al islam, en 2012 abandonó su seudónimo por su nombre cristiano, modificado con dos « i » más melodiosas. Como una versión más madura de sí mismo, dispuesto a dejar atrás el reconfortante asfalto del apogeo del star system, para aventurarse más lejos, como intelectual comprometido, en el mundo del arte y la performance.

Con motivo del cincuentenario del hip hop y del NJP, invitamos al Hypnotic Brass Ensemble de Chicago para que acompañe al legendario MC Mos Def Un conjunto de 8 piezas formado por los hijos del trompetista y multiinstrumentista del sur de Chicago Phil Cohran, antiguo compañero de banda de Sun Ra, entre otros. Con un sonido funky y festivo, los hermanos combinan a la perfección la tradición de Nueva Orleans con los ritmos del hip-hop

Faada Freddy

Faada Freddy es EL cantante y rapero senegalés, reconocible por su traje de terciopelo a medida, su bombín y, sobre todo, su voz única, que puede ser suave o áspera. Tras una carrera anterior en el rap, su álbum de debut The Gospel Journey le ganó un público internacional con su música « 100% orgánica y 0% tecnológica ». En el escenario, acompañado por cinco coristas, Freddy ofrece una auténtica actuación y un momento de comunión con el público. Sus cuerpos se convierten en verdaderos instrumentos, reproduciendo los sonidos de la percusión. Su filosofía de vida, cercana a la que le enseñaron el gospel y su anterior carrera en el rap, se refleja siempre en los temas de cada álbum. Su beatbox se combina con sonidos de percusión corporal y su melodiosa voz: todo un espectáculo. El músico senegalés, que actuó con NJP en 2015 y volverá en 2020 para acompañar a Daara J, encantará la noche inaugural del Chapiteau con su groove y buen humor, ¡y al mismo tiempo celebrará los 50 años de NJP? y de la cultura Hip Hop!

Kamaal Williams :

DJ, productor y músico de origen anglo-taiwanés, Kamaal Williams se dio a conocer en la rica escena jazzística londinense en 2015 gracias a su dúo con el baterista Yussef Dayes. El artista se ha consolidado como teclista, y ambos reviven el jazz gracias al álbum Black Focus de su dúo « Yussef Kamaal ».

Su nuevo álbum en solitario, titulado Wu Hen, en referencia al apodo que le puso su abuela, dice mucho de su identidad personal y artística: el teclista despliega una música inspirada en el underground musical londinense: una fusión de jazz-funk setentero, R?n?B, house, garage y jungle. El teclista opera precisamente en la intersección de dos de los underground musicales más vibrantes y preciados de la capital británica: el del jazz eléctrico, fogoso y funky conocido como acid a mediados de los 90, y el del continuum garage, donde nacieron la mayoría de los subgéneros esenciales de la música de baile local, desde el dubstep al broken beat, y del que el proyecto Henry Wu, liderado por Williams con su colección de discos raros y su ordenador, es uno de los representantes recientes más vivos.

También conocido como Henry Wu, encarna la juventud y la fuerza de la nueva generación del jazz británico Y para él, da igual que se diga que toca jazz o cualquier otra cosa: sus sonidos son los de Londres. ¡Una apertura de lujo para esta carpa con sonidos nu jazz y hip hop!

Yasiin Bey Live :

Yasiin Bey, der Mitte der 1990er Jahre in der New Yorker Hip-Hop-Szene auftauchte und damals unter dem Namen Mos Def spielte, wurde zunächst als Teil des Duos Black Star an der Seite von Talib Kweli bekannt. Sein von der Kritik gefeiertes erstes Soloalbum Black on Both Sides (1999), das sich vor allem durch seine sozialkritischen Texte und seinen wolkigen Flow auszeichnete, machte ihn zu einer wichtigen neuen Stimme in der internationalen Hip-Hop-Kultur. Auch als Schauspieler hatte er sich längst seine Sporen verdient, denn seine Filmografie umfasst mittlerweile mehr als 40 Referenzen. Nachdem er zum Islam konvertiert war, gab er 2012 sein Pseudonym vollständig auf und wählte stattdessen seinen Taufnamen mit zwei melodischeren « i ». Wie eine reifere Version seiner selbst, die bereit ist, den beruhigenden Asphalt der großen Jahre des Starsystems zu verlassen und sich als engagierter Intellektueller weiter in die Welt der Kunst und Performance zu wagen.

Geburtstag des Hip Hop und des NJP, und um den legendären MC Mos Def zu begleiten, laden wir das Hypnotic Brass Ensemble aus Chicago ein! Ein « 8 piece ensemble », dessen Besonderheit darin besteht, dass es die Kinder des aus dem Süden Chicagos stammenden Trompeters und Multiinstrumentalisten Phil Cohran ? ehemaliger Weggefährte von Sun Ra u.a. ? vereint. Mit einem funky und festlichen Sound verbinden die Brüder die New-Orleans-Tradition mit Hip-Hop-Rhythmen in Perfektion!

Faada Freddy:

Faada Freddy ist DER senegalesische Sänger und Rapper, der an seinem taillierten Samtanzug, seiner Melone, aber vor allem an seiner einzigartigen, sanften oder rockigen Stimme zu erkennen ist. Nach einer früheren Karriere als Rapper erreichte sein erstes Album The Gospel Journey mit seiner « 100% organischen und 0% technologischen » Musik ein internationales Publikum. Auf der Bühne, begleitet von fünf Chorsängerinnen, bietet Freddy eine echte Performance und einen Moment der Gemeinschaft mit dem Publikum. Ihre Körper werden zu echten Instrumenten und reproduzieren die Klänge der Perkussion. Seine Lebensphilosophie, die der im Gospel gelehrten nahekommt, und seine frühere Rap-Karriere spiegeln sich immer noch in den Stücken jedes Albums wider. Seine Beatbox verbindet sich mit perkussiven Körperklängen und mit seiner melodischen Stimme: eine echte Show. Der Senegalese, der bereits 2015 bei NJP war und 2020 zurückkehrt, um Daara J zu begleiten, wird diesen Eröffnungsabend im Chapiteau mit seinem Groove und seiner guten Laune verzaubern und gleichzeitig 50 Jahre NJP? und die Hip-Hop-Kultur feiern!

Kamaal Williams:

Kamaal Williams, DJ, Produzent und Musiker englisch-taiwanischer Herkunft, wurde 2015 durch sein Duo mit dem Schlagzeuger Yussef Dayes in der reichen Londoner Jazz-Szene entdeckt.

Sein neues Soloalbum Wu Hen, das nach dem Spitznamen seiner Großmutter benannt ist, verrät viel über seine persönliche und künstlerische Identität: Der Keyboarder entfaltet eine Musik, die vom Londoner Musik-Underground inspiriert ist: eine Fusion aus Seventies-Jazz-Funk, R?n?B, House, Garage und Jungle. Der Keyboarder agiert genau an der Schnittstelle zweier der lebendigsten und wertvollsten musikalischen Undergrounds der britischen Hauptstadt: dem elektrischen, feurigen und funky Jazz, der Mitte der 90er Jahre als « Acid » bezeichnet wurde, und dem « Garage Continuum », aus dem die meisten der wichtigsten Subgenres der lokalen Dance Music von Dubstep bis Broken Beat hervorgegangen sind und für das das Henry Wu-Projekt, das Williams mit seiner Sammlung seltener Platten und seinem Computer betreibt, einer der aufregendsten Vertreter der jüngeren Vergangenheit ist.

Auch bekannt als Henry Wu, verkörpert er die Jugend und die Kraft der neuen Generation des englischen Jazz! Für ihn ist es übrigens egal, ob man ihn als Jazz oder etwas anderes bezeichnet: Seine Klänge sind die Klänge Londons. Eine luxuriöse Eröffnung für das Chapiteau mit seinen Nu-Jazz- und Hip-Hop-Klängen!

Mise à jour le 2023-07-01 par DESTINATION NANCY