EXPOSITION – NJP LET’S PLAY 3 Rue Victor Poirel, 16 juin 2023, Nancy.

Dans le cadre de la cinquantième édition du festival, NJP propose une exposition en partenariat avec le musée des Beaux-Arts de Nancy intitulée «Let’s play ! 50 ans de Nancy Jazz Pulsations ».

1973 – 2023 : 50 ans de musique au cœur de Nancy

Au cœur du centre-ville de Nancy, dans l’une des galeries de l’Ensemble Poirel, le parcours permet de replonger dans l’histoire et les évolutions du festival depuis 1973. Cette exposition dévoilera toutes les facettes du festival à travers des archives d’époque : œuvres photographiques correspondances, concerts live, contrats d’artistes… et replonge le visiteur dans l’histoire de l’association.

Un voyage dans l’univers de NJP

Réfléchie pour être immersive, l’exposition sollicite l’engagement physique et sensoriel des spectateurs : le but est de reconstituer le parcours type d’un festivalier. Des dispositifs muséographiques reproduisent des lieux emblématiques du festival dans chaque espace de la galerie. Dès le hall d’entrée, le public est invité à monter à bord du bus iconique de Nancy Jazz Poursuite, l’évènement qui chaque année ouvre le festival. Arrivent ensuite la billetterie, le chapiteau, le Magic Mirrors ou encore les coulisses… Autant d’univers qui permettent aux visiteurs de découvrir l’envers du décor de cet évènement incontournable du patrimoine culturel nancéien depuis sa création. L’exposition est ludique et éducative, grâce à des dispositifs participatifs permettant aux visiteurs de découvrir les métiers du spectacle, notamment le son et la lumière.. Tout public

Vendredi 2023-06-16 à 14:00:00 ; fin : 2023-10-21 18:00:00. 0 EUR.

3 Rue Victor Poirel

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



For the fiftieth edition of the festival, NJP proposes an exhibition in partnership with the Musée des Beaux-Arts of Nancy entitled « Let’s play ! 50 years of Nancy Jazz Pulsations « .

1973 ? 2023 : 50 years of music in the heart of Nancy

In the heart of downtown Nancy, in one of the galleries of the Ensemble Poirel, the exhibition will take you back into the history and evolution of the festival since 1973. This exhibition will reveal all the facets of the festival through archives of the time: photographic works, correspondence, live concerts, artists’ contracts? and plunges the visitor into the history of the association.

A journey into the universe of NJP

Designed to be immersive, the exhibition solicits the physical and sensory involvement of the spectators: the goal is to reconstitute the typical journey of a festival-goer. Museographic devices reproduce emblematic places of the festival in each space of the gallery. From the entrance hall, the public is invited to board the iconic Nancy Jazz Poursuite bus, the event that opens the festival every year. Then come the ticket office, the big top, the Magic Mirrors or the backstage? So many universes that allow visitors to discover the backstage of this event, which has been an essential part of Nancy?s cultural heritage since its creation. The exhibition is fun and educational, thanks to participatory devices that allow visitors to discover the trades of the show, including sound and light.

En el marco de la quincuagésima edición del festival, NJP propone una exposición en colaboración con el Museo de Bellas Artes de Nancy titulada « ¡A jugar! 50 años de Nancy Jazz Pulsations ».

1973 – 2023 : 50 años de música en el corazón de Nancy

En pleno centro de Nancy, en una de las galerías del Ensemble Poirel, la exposición le hará revivir la historia y la evolución del festival desde 1973. Esta exposición desvelará todas las facetas del festival a través de archivos de época: obras fotográficas, correspondencia, conciertos en directo, contratos de artistas, etc. y trasladará al visitante a la historia de la asociación.

Un viaje al universo de NJP

Diseñada para ser inmersiva, la exposición solicita la implicación física y sensorial de los espectadores: el objetivo es reconstituir el viaje típico de un asistente al festival. Los dispositivos museográficos reproducen los lugares emblemáticos del festival en cada espacio de la galería. Desde el vestíbulo de entrada, se invita al público a subir al emblemático autobús Nancy Jazz Poursuite, el acto que inaugura el festival cada año. Después vienen las taquillas, la carpa principal, los Espejos Mágicos y los bastidores.. Tantos universos que permiten descubrir los entresijos de este acontecimiento, parte esencial del patrimonio cultural de Nancy desde su creación. La exposición es lúdica y pedagógica, gracias a dispositivos participativos que permiten al visitante descubrir los oficios del espectáculo, especialmente el sonido y la luz.

Im Rahmen der fünfzigsten Ausgabe des Festivals bietet NJP in Zusammenarbeit mit dem Musée des Beaux-Arts de Nancy eine Ausstellung mit dem Titel « Let’s play! 50 Jahre Nancy Jazz Pulsations ».

1973 ? 2023: 50 Jahre Musik im Herzen von Nancy

Im Herzen des Stadtzentrums von Nancy, in einer der Galerien des Ensemble Poirel, ermöglicht der Rundgang einen Einblick in die Geschichte und die Entwicklungen des Festivals seit 1973. Diese Ausstellung enthüllt alle Facetten des Festivals anhand von Archivmaterial aus der damaligen Zeit: fotografische Werke, Korrespondenzen, Live-Konzerte, Künstlerverträge usw. und lässt den Besucher in die Geschichte des Vereins eintauchen.

Eine Reise in die Welt von NJP

Die Ausstellung ist als immersive Ausstellung konzipiert und fordert die physische und sensorische Beteiligung der Zuschauer: Ziel ist es, die typische Reise eines Festivalbesuchers zu rekonstruieren. In jedem Raum der Galerie sind museografische Vorrichtungen installiert, die symbolträchtige Orte des Festivals replizieren. Bereits in der Eingangshalle werden die Besucher eingeladen, an Bord des ikonischen Busses der Nancy Jazz Poursuite zu gehen, der Veranstaltung, die jedes Jahr das Festival eröffnet. Danach folgen der Kartenverkauf, das Festzelt, der Magic Mirrors oder auch die Kulissen All dies sind Welten, die es den Besuchern ermöglichen, hinter die Kulissen dieses Ereignisses zu blicken, das seit seiner Gründung zum kulturellen Erbe von Nancy gehört. Die Ausstellung ist spielerisch und lehrreich, dank der Mitmachaktionen, die es den Besuchern ermöglichen, die Berufe des Schauspiels zu entdecken, insbesondere die der Ton- und Lichttechnik.

