EXPOSITION – BOYS 54 7 Boulevard du recteur Senn, 31 mai 2023, Nancy.

Dessins et photos, retravaillés ou non de Stéphane PAHON

Vernissage mercredi 31 mai à 18 h 30. Tout public

Vendredi 2023-05-31 à 08:00:00 ; fin : 2023-06-16 13:00:00. 0 EUR.

7 Boulevard du recteur Senn

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Drawings and photos, reworked or not by Stéphane PAHON

Opening Wednesday, May 31 at 6:30 pm

Dibujos y fotos, reelaborados o no por Stéphane PAHON

Inauguración el miércoles 31 de mayo a las 18.30 horas

Zeichnungen und Fotos, bearbeitet oder nicht bearbeitet von Stéphane PAHON

Vernissage Mittwoch, 31. Mai um 18.30 Uhr

