SPECTACLE – LES ÉGOISTES ANONYMES 7 Boulevard du recteur Senn, 26 mai 2023, Nancy.

Avec Karine Dubernet et Michel Frenna

2 comédiens, 11 sketchs et 22 personnages pour rire enfin de notre égoïsme.

Vous allez les adorer : ils sont arrogants, avares, bornés, capricieux, coléreux, cruels, envieux, grossiers, hypocrites, intolérants, jaloux, lâches, méprisants, mesquins, menteurs, peureux, prétentieux, râleurs, vaniteux et surtout ils sont égoïstes !

Les égoïstes anonymes, c’est une galerie de personnages drôlement méchants et méchamment drôles. Onze histoires écrites et mises en scène par Jérôme de Verdière, vingt personnages interprétés par Michel Frenna et Karine Dubernet, pour rire – enfin ! – de ce qui, comme le dit Schopenhauer, régit le monde : l’égoïsme !

Tout public

Vendredi 2023-05-26 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-26 . 18 EUR.

With Karine Dubernet and Michel Frenna

2 comedians, 11 sketches and 22 characters to finally laugh at our selfishness.

You’ll love them: they are arrogant, greedy, stubborn, capricious, angry, cruel, envious, rude, hypocritical, intolerant, jealous, cowardly, contemptuous, petty, liars, shy, pretentious, grumpy, conceited and above all they are selfish!

Les égoïstes anonymes is a gallery of characters who are wickedly mean and wickedly funny. Eleven stories written and directed by Jérôme de Verdière, twenty characters interpreted by Michel Frenna and Karine Dubernet, to laugh â?? at last! â?? about what, as Schopenhauer says, rules the world: selfishness!

Pre-sale on : www.mjcpichon.com

Con Karine Dubernet y Michel Frenna

2 cómicos, 11 sketches y 22 personajes para reírse por fin de nuestro egoísmo.

Le encantarán: son arrogantes, avariciosos, testarudos, caprichosos, iracundos, crueles, envidiosos, groseros, hipócritas, intolerantes, celosos, cobardes, despreciativos, mezquinos, mentirosos, mariquitas, pretenciosos, gruñones, engreídos y, sobre todo, ¡son egoístas!

Les égoïstes anonymes es una galería de personajes perversamente malos y perversamente divertidos. Once historias escritas y dirigidas por Jérôme de Verdière, veinte personajes interpretados por Michel Frenna y Karine Dubernet, para reírse por fin de lo que, como dice Schopenhauer, gobierna el mundo: ¡el egoísmo!

Preventa en: www.mjcpichon.com

Mit Karine Dubernet und Michel Frenna

2 Schauspieler, 11 Sketche und 22 Charaktere, um endlich über unseren Egoismus zu lachen.

Sie werden sie lieben: Sie sind arrogant, geizig, engstirnig, launisch, zornig, grausam, neidisch, grob, heuchlerisch, intolerant, eifersüchtig, feige, verächtlich, kleinkariert, verlogen, ängstlich, eingebildet, nörgelnd, eitel und vor allem sind sie egoistisch!

Die anonymen Egoisten, das ist eine Galerie von lustig gemeinten und bösartig komischen Charakteren. Elf Geschichten, geschrieben und inszeniert von Jérôme de Verdière, zwanzig Charaktere, gespielt von Michel Frenna und Karine Dubernet, um über das zu lachen, was, wie Schopenhauer sagt, die Welt regiert: den Egoismus!

Vorverkauf unter: www.mjcpichon.com

