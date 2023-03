CONFÉRENCE – TABLE-RONDE SUR L’EXPOSITION « ABD EL KADER » PRÉSENTÉE AU MUCEM EN 2022 Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle . En présence des commissaires Camille Faucourt et Florence Hudowicz.

Dans le cadre de l’accrochage « Récits postcoloniaux. Sur les traces du sergent Blandan ». En présence des commissaires Camille Faucourt (conservatrice responsable du département Mobilités et métissages au Mucem) et Florence Hudowicz (responsable des collections arts décoratifs et arts graphiques au musée Fabre de Montpellier, ancienne chargée de projet du musée de l’Histoire de la France en Algérie). Perspectives sur le traitement de l’histoire coloniale dans les musées, avec l’exemple du projet de musée (interrompu) de l’histoire de la France en Algérie. +33 3 83 85 30 01 Nancy

