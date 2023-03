THEATRE LA PERRUCHE PAR LA CIE LES COMPLICES Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle . Pour la saison 2022/2023, le Théâtre de La Foucotte vous propose son nouveau rendez-vous : FOUCOTTE EN SCÈNE. Chaque 3ème vendredi du mois, d’octobre à juin, venez assister à des spectacles de qualité. Un couple attend des amis pour le dîner, mais ceux-ci n’arriveront jamais…

À chercher les raisons de cette absence, l’homme et la femme se disputent au sujet de leurs amis. Lui défend son collègue et elle, sa meilleure amie. Voilà comment un dîner tranquille se transforme en un match de boxe. Round après round, rebondissements après rebondissements, les retournements de situations pimentent ce huis clos grinçant, drôle et sensible. Vous aurez la possibilité de rencontrer les artistes, en fin de soirée, dans l’espace Foyer/Bar du théâtre. LA PERRUCHE, pièce d’Audrey Schebat, mise en scène par Bernard Raphaël, avec Olivia Leherissey et Fabien Médina

Ouverture des portes à 20h – Accès au Foyer/Bar/Jardin pour le public en attendant le début du spectacle. +33 3 83 96 36 30 https://www.helloasso.com/associations/la-foucotte/evenements/foucotte-en-scene-la-perruche-cie-les-complices Cie Les Complices

