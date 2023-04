PERFORMANCE LUCIEN GAUDION — SAMA’ + BALLAST 14 rue du Cheval Blanc, 18 mai 2023, Nancy.

Invité par Gurshad Shaheman dont il a réalisé la conception sonore de plusieurs pièces, Lucien Gaudion aime détourner des objets de l’usage qui leur a été assigné par leurs fabricants. Qu’il démonte des enceintes pour les mettre en rotation ou qu’il sonorise des néons pour les faire crépiter, il déplace notre perception du familier vers le singulier, du quotidien vers l’étrangeté. Une succession de deux courtes performances pour entrouvrir des espaces imaginaires.. Tout public

Jeudi 2023-05-18 à 12:00:00 ; fin : 2023-05-18 . 0 EUR.

14 rue du Cheval Blanc MJC Lillebonne

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Invited by Gurshad Shaheman, for whom he has created the sound design of several pieces, Lucien Gaudion likes to divert objects from the use that was assigned to them by their manufacturers. Whether he dismantles speakers to put them in rotation or makes neon lights crackle with sound, he shifts our perception from the familiar to the singular, from the everyday to the strange. A succession of two short performances to open up imaginary spaces.

Invitado por Gurshad Shaheman, cuyo diseño sonoro ha realizado para varias piezas, a Lucien Gaudion le gusta desviar los objetos del uso que les asignan sus fabricantes. Tanto si desmonta altavoces para ponerlos en rotación como si hace crepitar luces de neón, desplaza nuestra percepción de lo familiar a lo singular, de lo cotidiano a lo extraño. Una sucesión de dos actuaciones breves para abrir espacios imaginarios.

Lucien Gaudion, der von Gurshad Shaheman eingeladen wurde, für den er bereits mehrere Stücke klanglich gestaltet hat, liebt es, Gegenstände aus ihrem von den Herstellern vorgesehenen Zweck zu entfernen. Ob er nun Lautsprecher zerlegt, um sie in Rotation zu versetzen, oder Neonröhren beschallt, um sie knistern zu lassen, er verschiebt unsere Wahrnehmung vom Vertrauten zum Einzigartigen, vom Alltäglichen zum Fremden. Eine Folge von zwei kurzen Performances, um imaginäre Räume zu öffnen.

