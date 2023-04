INSTALLATION MATHIEU CHAMAGNE — APERTURES 23 boulevard Albert 1er, 15 mai 2023, Nancy.

Mathieu Chamagne invente des expériences singulières et immersives aux frontières de la création sonore et de l’art numérique. Apertures est une sculpture sonore interactive. Trois cadres sont suspendus, comme autant de points de vue sur un même paysage sonore. Il ne reste plus alors qu’à y plonger pour pétrir la musique. Les gestes les plus infimes sont captés et modulent la matière sonore. Chacun devient l’interprète de sa propre perception et de son écoute, laissant libre cours à son imagination. Apertures est une expérience sensible à vivre sans restriction.

En partenariat avec l’Université de Lorraine dans le cadre de Drôles d’objets

Dans le cadre de Musique Action #39, festival de création sonore.

À noter : Rencontre avec Mathieu Chamagne lundi 15 mai de 17h30 à 19h à la Maison de l’Étudiant.. Tout public

Vendredi 2023-05-15 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-19 16:30:00. 0 EUR.

23 boulevard Albert 1er Maison de l’Étudiant du Campus Lettres et Sciences Humaines

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Mathieu Chamagne invents singular and immersive experiences at the borders of sound creation and digital art. Apertures is an interactive sound sculpture. Three frames are suspended, like so many points of view on the same soundscape. All you have to do is to dive in to knead the music. The smallest gestures are captured and modulate the sound material. Everyone becomes the interpreter of his own perception and listening, giving free rein to his imagination. Apertures is a sensitive experience to live without restriction.

In partnership with the University of Lorraine as part of Drôles d?objets

As part of Musique Action #39, a sound creation festival.

Note: Meeting with Mathieu Chamagne on Monday, May 15 from 5:30 to 7pm at the Maison de l’Étudiant.

Mathieu Chamagne inventa experiencias singulares e inmersivas en las fronteras de la creación sonora y el arte digital. Apertures es una escultura sonora interactiva. Tres cuadros están suspendidos, como otros tantos puntos de vista sobre un mismo paisaje sonoro. Sólo queda sumergirse en él para amasar la música. Los gestos más pequeños se captan y modulan el material sonoro. Cada uno se convierte en intérprete de su propia percepción y escucha, dando rienda suelta a su imaginación. Apertures es una experiencia sensible que debe vivirse sin restricciones.

En colaboración con la Universidad de Lorena en el marco de Drôles d’objets

En el marco de Musique Action #39, festival de creación sonora.

Atención: encuentro con Mathieu Chamagne el lunes 15 de mayo de 17.30 a 19.00 horas en la Maison de l’Étudiant.

Mathieu Chamagne erfindet einzigartige und immersive Erfahrungen an den Grenzen der Klanggestaltung und der digitalen Kunst. Apertures ist eine interaktive Klangskulptur. Drei Rahmen sind aufgehängt, wie verschiedene Blickwinkel auf ein und dieselbe Klanglandschaft. Man muss nur noch in sie eintauchen, um die Musik zu kneten. Die kleinsten Gesten werden erfasst und modulieren das Klangmaterial. Jeder wird zum Interpreten seiner eigenen Wahrnehmung und seines eigenen Hörens und lässt seiner Fantasie freien Lauf. Apertures ist eine sensible Erfahrung, die man ohne Einschränkungen erleben kann.

In Partnerschaft mit der Université de Lorraine im Rahmen von Drôles d’objets

Im Rahmen von Musique Action #39, Festival der Klangkreation.

Zum Vormerken: Treffen mit Mathieu Chamagne am Montag, den 15. Mai von 17:30 bis 19:00 Uhr in der Maison de l’Étudiant.

