EXPOSITION – DANSE AVEC LA TERRE 47 Boulevard d’Austrasie, 12 mai 2023, Nancy.

Trop souvent perçu comme un art de la fixité, la photographie témoigne bien au contraire du mouvement. Ce que le cliché dévoile, en plus de ce qu’il montre, c’est bien l’existence d’un avant et d’un après, comme le photogramme prélevé dans une pellicule de film exhibe un 24e de seconde d’un trajet dont on a amputé un infime fragment pour le figer artificiellement. La photographie restitue le flux du monde, des vies, du temps, des espaces et des existences dont elle fait ressentir la moindre vibration. Immobile en apparence dans le courant du fleuve, elle accompagne par sa diction les courants, et les rend perceptibles à l’œil, dans leur nature profonde et véritable. Qu’elle cadre un paysage, un visage, un homme frappé par un éclat d’obus, le nu d’un modèle, la terre vue du ciel, la photographie exprime la ronde éternelle des métamorphoses, des atteintes portées par les jours sur les êtres, les lieux, les choses. Aussi, par tout cela, participe-t-elle, dans la multiplicité de ses approches, de ses influences et de ses choix, à une ronde aux innombrables entités reliées les unes aux autres, et dont les pulsations répercutées dans un faux silence, une véritable musique, témoignent de leurs passages et de leurs états.

Philippe CLAUDEL, 2023

Entrée payante – prix libre. Tout public

Samedi 2023-05-12 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-04 23:00:00. EUR.

47 Boulevard d’Austrasie L’Octroi – Nancy

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Too often perceived as an art of fixity, photography testifies on the contrary to movement. What the photograph reveals, in addition to what it shows, is the existence of a before and after, as the photogram taken from a film shows a 24th of a second of a journey from which a tiny fragment has been amputated to freeze it artificially. The photograph restores the flow of the world, of the lives, of the time, of the spaces and of the existences of which it makes feel the least vibration. Seemingly immobile in the current of the river, it accompanies the currents by its diction, and makes them perceptible to the eye, in their deep and true nature. Whether it frames a landscape, a face, a man hit by shrapnel, the nude of a model, the earth seen from the sky, photography expresses the eternal round of metamorphoses, of the attacks made by the days on beings, places, things. Also, by all that, it participates, in the multiplicity of its approaches, its influences and its choices, in a round with the innumerable entities connected the ones to the others, and whose echoed pulsations in a false silence, a true music, testify of their passages and their states.

Philippe CLAUDEL, 2023

Paid admission – free price

Demasiado a menudo percibida como un arte de la fijeza, la fotografía es testigo del movimiento. Lo que la fotografía revela, además de lo que muestra, es la existencia de un antes y un después, del mismo modo que el fotograma tomado de una película muestra un 24 de segundo de un trayecto del que se ha amputado un minúsculo fragmento para congelarlo artificialmente. La fotografía restablece el flujo del mundo, de las vidas, del tiempo, de los espacios y de las existencias de las que hace sentir la más mínima vibración. Aparentemente inmóvil en la corriente del río, acompaña las corrientes con su dicción, y las hace perceptibles al ojo, en su naturaleza profunda y verdadera. Ya encuadre un paisaje, un rostro, un hombre alcanzado por la metralla, el desnudo de una modelo, la tierra vista desde el cielo, la fotografía expresa la eterna ronda de las metamorfosis, de los ataques de los días sobre los seres, los lugares y las cosas. También, a través de todo ello, participa, en la multiplicidad de sus enfoques, de sus influencias y de sus elecciones, en una ronda de innumerables entidades vinculadas entre sí, y cuyas pulsaciones resonando en un falso silencio, una verdadera música, dan testimonio de sus pasajes y de sus estados.

Philippe CLAUDEL, 2023

Entrada gratuita

Die Fotografie wird allzu oft als eine Kunst der Fixierung angesehen, doch sie ist ein Zeugnis der Bewegung. Das Foto enthüllt nicht nur, was es zeigt, sondern auch, dass es ein Vorher und ein Nachher gibt, so wie das Fotogramm eines Films eine 24stel Sekunde eines Weges zeigt, von dem ein winziges Fragment abgetrennt wurde, um ihn künstlich einzufrieren. Die Fotografie gibt den Fluss der Welt, des Lebens, der Zeit, der Räume und der Existenzen wieder und macht jede einzelne Vibration spürbar. Scheinbar unbeweglich im Strom des Flusses, begleitet sie durch ihre Diktion die Strömungen und macht sie für das Auge in ihrer tiefen und wahren Natur wahrnehmbar. Ob es sich um eine Landschaft, ein Gesicht, einen von einem Granatsplitter getroffenen Mann, den Akt eines Modells oder die Erde aus der Vogelperspektive handelt, die Fotografie drückt den ewigen Reigen der Metamorphosen aus, den Schaden, den die Tage den Menschen, Orten und Dingen zugefügt haben. Durch all dies nimmt sie mit ihren vielfältigen Ansätzen, Einflüssen und Entscheidungen an einem Reigen unzähliger miteinander verbundener Wesen teil, deren Pulsschläge in einer falschen Stille, einer wahren Musik, von ihren Passagen und Zuständen zeugen.

Philippe CLAUDEL, 2023

Eintritt kostenpflichtig – Preis frei

Mise à jour le 2023-04-19 par DESTINATION NANCY