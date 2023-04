SPECTACLE – IMPROVISATION THÉÂTRALE STANCUP 7 Boulevard du recteur Senn, 5 mai 2023, Nancy.

Tournoi d’improvisation théâtrale de Nancy-Metz.

Le principe est simple, 2 équipes s’affrontent selon des thèmes, avec ou sans contraintes, et le public vote pour l’équipe qu’il préfère !

Prévente sur www.mjcpichon.com. Adultes

Vendredi 2023-05-05 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-05 . EUR.

7 Boulevard du recteur Senn

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Theatrical improvisation tournament of Nancy-Metz.

The principle is simple, 2 teams compete according to themes, with or without constraints, and the public votes for the team they prefer!

Pre-sale on www.mjcpichon.com

Torneo de improvisación teatral en Nancy-Metz.

El principio es sencillo, 2 equipos compiten por temas, con o sin restricciones, ¡y el público vota al equipo que prefiere!

Venta anticipada en www.mjcpichon.com

Improvisationstheaterturnier in Nancy-Metz.

Das Prinzip ist einfach: 2 Teams treten nach Themen mit oder ohne Vorgaben gegeneinander an, und das Publikum stimmt für das Team, das ihm am besten gefällt!

Vorverkauf auf www.mjcpichon.com

Mise à jour le 2023-04-19 par DESTINATION NANCY