CONFÉRENCE – LES ÉLEVAGES DU FUTUR Nancy DESTINATION NANCY Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

CONFÉRENCE – LES ÉLEVAGES DU FUTUR, 3 mai 2023, Nancy DESTINATION NANCY Nancy. CONFÉRENCE – LES ÉLEVAGES DU FUTUR 34 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

2023-05-03 18:30:00 18:30:00 – 2023-05-03 19:30:00 19:30:00 Nancy

Meurthe-et-Moselle Nancy Meurthe-et-Moselle . Conférence sur le thème du futur des élevages, qui aura lieu dans l’amphithéâtre du Muséum-Aquarium de Nancy.

Par Yves Leroux Professeur ENSAIA Université de Lorraine Depuis quelques années, de vifs débats interrogent la place de l’élevage dans notre société et plus particulièrement dans notre alimentation. Face à ces tensions, renforcées par la situation géopolitique et énergétique actuelle mais aussi les problématiques de compétition alimentaire, quel(s) futur(s) pour l’élevage ? +33 3 83 32 99 97 https://www.museumaquariumdenancy.eu/accueil Nancy

dernière mise à jour : 2023-03-22 par DESTINATION NANCY

Détails Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Nancy Adresse 34 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle DESTINATION NANCY Ville Nancy DESTINATION NANCY Nancy Departement Meurthe-et-Moselle Tarif Lieu Ville Nancy

Nancy Nancy DESTINATION NANCY Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancy destination nancy nancy/

CONFÉRENCE – LES ÉLEVAGES DU FUTUR 2023-05-03 was last modified: by CONFÉRENCE – LES ÉLEVAGES DU FUTUR Nancy 3 mai 2023 34 Rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle DESTINATION NANCY Meurthe-et-Moselle nancy

Nancy DESTINATION NANCY Nancy Meurthe-et-Moselle