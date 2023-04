EXPOSITION – CENTAURES ET AUTRES MYTHOLOGIES 7 Boulevard du recteur Senn, 3 mai 2023, Nancy.

Sculptures d’Emmanuel PERRIN.

Petites mythologies,

« Depuis toujours, je suis attiré par elles et mes travaux ne cessent de raconter les histoires d’Eve, Lilith, Méduse, Circée, Andromède… et la bataille des Centaures.

Dessinées, gravées, sculptés, brodées, toutes ces figures, nourries de mes lectures, viennent peupler mon imaginaire. »

Entrée libre.. Tout public

Vendredi 2023-05-03 à 08:00:00 ; fin : 2023-05-26 22:30:00. 0 EUR.

7 Boulevard du recteur Senn

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Sculptures by Emmanuel PERRIN.

Small mythologies,

« I have always been attracted by them and my works keep telling the stories of Eve, Lilith, Medusa, Circea, Andromeda… and the battle of the Centaurs.

Drawn, engraved, sculpted, embroidered, all these figures, fed by my readings, come to populate my imagination. »

Free admission.

Esculturas de Emmanuel PERRIN.

Pequeñas mitologías,

« Siempre me han atraído y mi obra no deja de contar las historias de Eva, Lilith, Medusa, Circaeus, Andrómeda… y la batalla de los Centauros.

Dibujadas, grabadas, esculpidas, bordadas, todas estas figuras, alimentadas por mis lecturas, vienen a poblar mi imaginación

Entrada gratuita.

Skulpturen von Emmanuel PERRIN.

Kleine Mythologien,

« Seit jeher fühle ich mich von ihnen angezogen und meine Arbeiten erzählen immer wieder die Geschichten von Eva, Lilith, Medusa, Circe, Andromeda… und die Schlacht der Zentauren.

Gezeichnet, graviert, geschnitzt, gestickt – all diese Figuren, die aus meiner Lektüre stammen, bevölkern meine Fantasie. »

Freier Eintritt.

