11ÈME FESTIVAL DU JEU 14 rue du Cheval Blanc, 15 avril 2023, Nancy.

Samedi 14h -18h (+ OFF de 19h au bout de la nuit)

et dimanche 10h-18h

Dès 2 ans – Entrée libre

La MJC Lillebonne et la Caverne du Gobelin vous invitent à la 11ème édition du Festival du Jeu !

En famille, seul ou entre amis, petits ou grands, novices ou initiés, chacun y a sa place.

Entre découverte et initiation, démonstration et pratique, distraction et réflexion, échange et partage, l’univers du jeu vous ouvre ses portes dans une atmosphère joyeuse et conviviale.

A travers différentes ambiances, une grande diversité de jeux vous attend :

Jeux géants, jeux d’adresse, jeux de plateau, jeux coopératifs, jeux d’aventures, jeux de figurines…

Pour vous guider, des animateurs expérimentés, sont à vos côtés. Ils vous expliquent les règles et vous accompagnent dans vos premières parties.

CE FESTIVAL SERA AUSSI L’OCCASION :

– de démonstrations de jeux et des tournois pour toute la famille avec des lots à gagner

– de découverte de jeux de société pour les plus petits dés 2 ans avec des jeux Géants

– de démonstrations des derniers jeux primés (Colline aux Feux Follets, Akropolis, Ark Nova…)

– des initiations et des tournois des dernières nouveautés (Sub Terra II, Mind Bug, Kites, Talaref…)

– des initiations aux jeux de rôles (Donjons et dragons, Critical Fondation)

– de découverte avec un Escape Game « Le C E R C L E »

– des initiations à la peinture sur figurines

– d’une animation festive avec des jeux insolites et inédits au service du rire et du partage

– de tournois officiels de jeux de cartes (Yu-Gi-Oh !, Magic, Pokemon, Flesh and Blood…)

– d’une longue soirée en off pour les plus aficionados d’entre vous à partir de 19h le samedi.

Buvette – Petite restauration sur place

Inscriptions aux tournois et informations : https://lesanimationsdugobelin.com/

Plus d’infos sur notre Facebook : https://www.facebook.com/lefestivaldujeu/. Tout public

Samedi 2023-04-15 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-16 18:00:00. 0 EUR.

14 rue du Cheval Blanc

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Saturday 14h -18h (+ OFF from 19h to the end of the night)

and Sunday 10am-6pm

From 2 years old ? Free entrance

The MJC Lillebonne and the Caverne du Gobelin invite you to the 11th edition of the Game Festival!

With the family, alone or with friends, young or old, novices or initiates, everyone has a place.

Between discovery and initiation, demonstration and practice, entertainment and reflection, exchange and sharing, the world of games opens its doors in a joyful and friendly atmosphere.

Through different atmospheres, a great diversity of games awaits you:

Giant games, games of skill, board games, cooperative games, adventure games, miniature games?

To guide you, experienced animators are at your side. They explain the rules and accompany you in your first games.

THIS FESTIVAL WILL ALSO BE THE OCCASION :

– game demonstrations and tournaments for the whole family with prizes to win

– discovery of board games for children from 2 years old with giant games

– demonstrations of the latest award-winning games (Colline aux Feux Follets, Akropolis, Ark Nova?)

– initiations and tournaments of the latest games (Sub Terra II, Mind Bug, Kites, Talaref?)

– initiations to role-playing games (Dungeons and Dragons, Critical Foundation)

– discovery games with an Escape Game « Le C E R C L E

– initiations to painting on figurines

– a festive animation with unusual and original games for laughter and sharing

– official card game tournaments (Yu-Gi-Oh !, Magic, Pokemon, Flesh and Blood?)

– a long evening off for the most aficionados among you from 7pm on Saturday.

Refreshment bar ? Small catering on the spot

Tournament registration and information : https://lesanimationsdugobelin.com/

More info on our Facebook : https://www.facebook.com/lefestivaldujeu/

Sábado 14h-18h (+ OFF desde las 19h hasta el final de la noche)

y domingo de 10.00 a 18.00

A partir de 2 años Entrada gratuita

El MJC de Lillebonne y la Caverne du Gobelin le invitan a la 11ª edición del Festival del Juego

En familia, solo o con amigos, joven o mayor, novato o iniciado, hay un lugar para todos.

Entre descubrimiento e iniciación, demostración y práctica, entretenimiento y reflexión, intercambio y puesta en común, el mundo de los juegos le abre sus puertas en un ambiente alegre y amistoso.

Una gran variedad de juegos le espera en diferentes ambientes:

Juegos gigantes, juegos de habilidad, juegos de mesa, juegos cooperativos, juegos de aventura, juegos en miniatura?

Para guiarte, experimentados animadores están a tu lado. Le explicarán las reglas y le acompañarán en sus primeras partidas.

ESTE FESTIVAL TAMBIÉN SERÁ LA OCASIÓN :

– demostraciones de juegos y torneos para toda la familia con premios para ganar

– descubrimiento de juegos de mesa para los más pequeños a partir de 2 años con juegos gigantes

– demostraciones de los últimos juegos premiados (Colline aux Feux Follets, Akropolis, Ark Nova…)

– iniciaciones y torneos de los últimos juegos (Sub Terra II, Mind Bug, Cometas, Talaref…)

– iniciaciones a los juegos de rol (Dragones y Mazmorras, Fundación Crítica)

– juegos de descubrimiento con un Juego de Escape « Le C E R C L E

– iniciación a la pintura sobre miniaturas

– un evento festivo con juegos insólitos y originales para reír y compartir

– torneos oficiales de juegos de cartas (Yu-Gi-Oh !, Magic, Pokemon, Flesh and Blood?)

– una larga tarde libre para los más aficionados a partir de las 19 h del sábado.

Refrescos ? Pequeño catering in situ

Inscripción e información sobre el torneo: https://lesanimationsdugobelin.com/

Más información en nuestro Facebook: https://www.facebook.com/lefestivaldujeu/

Samstag 14h -18h (+ OFF von 19h bis zum Ende der Nacht)

und Sonntag 10h-18h

Ab 2 Jahren ? Freier Eintritt

Das MJC Lillebonne und die Caverne du Gobelin laden Sie zum 11. Spielefestival ein!

Ob mit der Familie, allein oder mit Freunden, ob groß oder klein, Anfänger oder Fortgeschrittener, jeder hat seinen Platz.

Zwischen Entdeckung und Einführung, Demonstration und Praxis, Unterhaltung und Reflexion, Austausch und Teilen öffnet Ihnen die Welt des Spiels ihre Türen in einer fröhlichen und geselligen Atmosphäre.

In verschiedenen Umgebungen erwartet Sie eine große Vielfalt an Spielen:

Riesenspiele, Geschicklichkeitsspiele, Brettspiele, kooperative Spiele, Abenteuerspiele, Figurenspiele?

Erfahrene Animateure stehen Ihnen zur Seite, um Sie anzuleiten. Sie erklären Ihnen die Regeln und begleiten Sie bei Ihren ersten Spielen.

DIESES FESTIVAL BIETET AUCH DIE GELEGENHEIT, :

– spielevorführungen und Turniere für die ganze Familie, bei denen es tolle Preise zu gewinnen gibt

– entdeckung von Gesellschaftsspielen für die Kleinsten ab 2 Jahren mit Riesenspielen

– vorführungen der neuesten preisgekrönten Spiele (Colline aux Feux Follets, Akropolis, Ark Nova?)

– einführungen und Turniere mit den neuesten Spielen (Sub Terra II, Mind Bug, Kites, Talaref?)

– einführungen in Rollenspiele (Dungeons and Dragons, Critical Foundation)

– entdeckungsreisen mit dem Escape Game « Le C E R C L E »

– einführungen in das Bemalen von Figuren

– festliche Unterhaltung mit ungewöhnlichen und neuen Spielen, bei denen gelacht und geteilt wird

– offizielle Kartenspielturniere (Yu-Gi-Oh!, Magic, Pokemon, Flesh and Blood?)

– eine lange Offline-Party für die größten Fans unter Ihnen, die am Samstag um 19 Uhr beginnt.

Was gibt es zu trinken? Kleine Snacks vor Ort

Turnieranmeldungen und Informationen: https://lesanimationsdugobelin.com/

Weitere Informationen auf unserer Facebook-Seite: https://www.facebook.com/lefestivaldujeu/

