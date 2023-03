FESTIVAL RUN – CONFÉRENCE – SOIRÉE DISCUSSION: LIENS ET CROISEMENTS FERTILES DANS LA SCÈNE PUNK Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

FESTIVAL RUN – CONFÉRENCE – SOIRÉE DISCUSSION: LIENS ET CROISEMENTS FERTILES DANS LA SCÈNE PUNK, 4 avril 2023, Nancy. 22 rue de mon désert Nancy Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle . À l’issue de la seconde journée de rencontres, on se déplace au Royal Royal pour poursuivre la discussion autour d’un verre avec Mona Soyoc, la chanteuse de Kas Product, Manuel de Otomo, artiste, performeur, metteur en scène et réalisateur et l’artiste Poch. Tous trois échangeront sur la naissance de la scène punk, new wave et cold wave à Nancy et son devenir. Sur inscription. +33 3 83 28 07 67 https://leroyalroyal.fr/accueil/ Nancy

