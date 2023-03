MANIFESTATION – DIMANCHE À LAC Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

MANIFESTATION – DIMANCHE À LAC, 2 avril 2023, Nancy

2023-04-02 11:00:00 – 2023-04-02 18:00:00

Meurthe-et-Moselle . Venez passer un dimanche à LAC, seul, entre amis ou en famille ! L’Autre Canal vous ouvre ses portes pour un dimanche de 5 à 85 ans : visites, brunch, ateliers et spectacle à apprécier dès le plus jeune âge. info@lautrecanalnancy.fr +33 3 83 38 44 88 https://lautrecanalnancy.fr/ Nancy

