CONCERT – MG BLUES BAND Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

CONCERT – MG BLUES BAND, 1 avril 2023, Nancy . CONCERT – MG BLUES BAND Place Maurice Ravel Nancy Meurthe-et-Moselle

2023-04-01 20:30:00 20:30:00 – 2023-04-01 Nancy

Meurthe-et-Moselle . Du Rock and Roll et du Blues tout simplement ! Ambiance assurée

Soirée Blues avec le MG BLUES BAND et TONY chante Elvis en 1er partie.

Buvette + Billetterie sur place et en ligne https://www.billetweb.fr/soiree-blues-et-rock-and-roll

www.billetweb.fr/soiree-blues-et-rock-and-roll contact@mjcbeauregard.fr +33 3 83 96 39 70 https://www.mjcbeauregard.fr/ MJC Beauregard

Nancy

dernière mise à jour : 2023-03-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Nancy Adresse Place Maurice Ravel Nancy Meurthe-et-Moselle Ville Nancy Departement Meurthe-et-Moselle Tarif Lieu Ville Nancy

Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancy /

CONCERT – MG BLUES BAND 2023-04-01 was last modified: by CONCERT – MG BLUES BAND Nancy 1 avril 2023 Meurthe-et-Moselle nancy Place Maurice Ravel Nancy Meurthe-et-Moselle

Nancy Meurthe-et-Moselle