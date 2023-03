CONFÉRENCE – LA MORT DU SERGENT BLANDAN DE THÉODORE DEVILLY Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle . Conférence tenue par Christine Peltre, professeur émérite d’histoire de l’art contemporain à l’Université de Strasbourg

Autour d’un tableau : La Mort du Sergent Blandan au combat de Beni-Mered , de Théodore Devilly (1882)

Conservé au musée de Nancy, le tableau de Théodore Devilly (1818-1886), alors directeur de l’École des Beaux-Arts et du Musée de la ville, fut présenté au Salon parisien de 1882. Christine Peltre, professeur émérite en Histoire de l’art à l’Université de Strasbourg, replacera l’oeuvre dans l’évolution de l’artiste, issu de l’École de Metz, et dans celle de son temps, au sein de l’orientalisme, de Delacroix à Guillaumet. Nancy

