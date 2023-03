OPÉRA – L’ORFEO DE MONTEVERDI Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle . L’Orfeo, favola in musica, opéra en cinq actes avec prologue Direction musicale Leonardo García Alarcón

Cappella Mediterranea

Chœur de Chambre de Namur La première représentation de L’Orfeo, en 1607 au Palazzo Ducale de Mantoue, passa longtemps pour l’acte de naissance de l’opéra occidental. Si cette idée a depuis été battue en brèche, le chef-d’œuvre de Monteverdi n’en demeure pas moins un ouvrage fondateur du genre : l’expression parfaite de l’humanisme de la Renaissance, synthétisant les influences musicales et littéraires de son temps. Tarif

€ 3 – 38 +33 3 83 85 33 11 https://www.opera-national-lorraine.fr/fr/activity/530-l-orfeo-monteverdi Nancy

