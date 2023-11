ATOEM L’AUTRE CANAL, 10 novembre 2023, NANCY.

MARGOULINS PRODUCTIONS (N°2,1087435 N°3,1087436) présente : ce concert. ATOEM Objet musical non-identifié né d’un lointain big bang électro, le duo d’alchimistes et d’expérimentateurs d’Atoem se livrent depuis plusieurs mois à la création méthodique d’une techno impeccable, aux variantes froides et aux particules sonores élémentaires. Au cœur du cosmos rennais, Gabriel Renault et Antoine Talon, artistes machinistes à symétrie invariable, se font les aèdes modernes et mystiques de la scène électronique, livrant avec une retenue méthodique un recueil de symphonies spatiales à nous faire danser jusqu’à la frénésie.Grand_Mess Formule hybride concoctée à base de moog bass, de clavier, de rythmes synthétiques et de machines, la formule de GRAND_MESS nous plonge dans un univers techno live particulièrement dansant et hypnotique. Au croisement de l’électro, de la house et de la techno, GRAND_MESS propose un répertoire sonore et visuel, charnel et rugissant, comme une célébration sur le dancefloor. Klåra Dj résidente au sein du collectif Night Birds, Klåra s’adonne à naviguer entre les styles pour proposer des sets uniques aussi lunaires que solaires.Tarif prévente : Tarif préférentiel dans la limite des places disponibles.

L’AUTRE CANAL NANCY 45 BD D’AUSTRASIE Meurthe-et-Moselle

