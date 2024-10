NANCY JAZZ TOUR LONDON COMMUNITY GOSPEL CHOIR Centre socioculturel Pulnoy, lundi 14 octobre 2024.

NANCY JAZZ TOUR LONDON COMMUNITY GOSPEL CHOIR Centre socioculturel Pulnoy Meurthe-et-Moselle

Pour son concert d’ouverture, le Nancy Jazz Tour, scène délocalisée du festival Nancy Jazz Pulsations, s’installe à Pulnoy avec London Community Gospel Choir.

Buvette et petite restauration seront assurées par le Comité animations et loisirs de Pulnoy.

Informations et réservations sur le site internet.Tout public

15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-14 19:00:00

fin : 2024-10-14 23:00:00

Centre socioculturel 2 rue du Golf

Pulnoy 54425 Meurthe-et-Moselle Grand Est

L’événement NANCY JAZZ TOUR LONDON COMMUNITY GOSPEL CHOIR Pulnoy a été mis à jour le 2024-10-07 par DESTINATION NANCY

