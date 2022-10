NANCY JAZZ PULSATIONS : CONCERT DE MELISSA WEIKART Saint-Dié-des-Vosges, 14 octobre 2022, Saint-Dié-des-Vosges.

2022-10-14 20:30:00 – 22:30:00

En décentralisation du festival Nancy Jazz Pulsations

Melissa Weikart n’en est pas à son coup d’essai. Si « Here, There » est présenté comme le premier album de cette jeune artiste franco-américaine, il fait en réalité suite à « Coffee », son premier EP. Il faut donc apprécier ce nouveau pas sur un chemin prometteur pour ce qu’il est : une affirmation avant tout. Disque intime et virtuose à la fois, « Here There » étonne par son sens singulier de l’épure. Sans doute le minimalisme de cette chanteuse pianiste, formée à l’école classique mais éprise d’improvisation, renvoie-t-il aux influences sous-jacentes d’un compositeur tel qu’Erik Satie. De ce fait, nul besoin ici d’instruments additionnels qui pourraient venir troubler la sensualité d’une interaction entre les chants mêlés de la voix et du piano. Ils pourraient aussi nous éloigner de la chorégraphie offerte par les mains de Melissa Weikart – métaphore des corps qui se cherchent – en quête de rythmes et de tonalités qu’on pourrait croire inconciliables.

Melissa Weikart est poussée par une énergie intérieure : on la devine prête à une explosion, qui est celle des élans du cœur autant que d’un féminisme assumé. Musicienne de contrastes, entre ombre et lumière, elle élabore des compositions parfois déroutantes en raison du mystère qui les habite, autour de refrains dont la fraîcheur aux intonations pop pourra évoquer des aînées comme Judee Sill ou Fiona Apple.

matthieu.pierrard@ca-saintdie.fr +33 3 29 56 14 09

