NANCY JAZZ KRAFT Nancy, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Nancy.

NANCY JAZZ KRAFT 2021-07-02 11:30:00 – 2021-07-02 23:00:00 Vieille Ville Porte de la Craffe

Nancy Meurthe-et-Moselle

Les 2, 3 et 4 juillet prochain, venez découvrir le nouveau rendez-vous proposé par l’équipe de Nancy Jazz Pulsations autour de l’emblématique Porte de la Craffe. Une première édition 100% gratuite et estivale proposant une programmation de concerts éclectiques d’artistes nationaux et régionaux taillés pour les enfants, les familles mais aussi pour les fêtards au-dessus (scène La Terrasse ) et en-dessous de la Porte (scène L’Arche). Au programme : des concerts tout public (électro, jazz, hip-hop, world…), des spectacles jeune public mais aussi des blindtests et des déambulations.

+33 3 83 35 40 86 https://nancyjazzpulsations.com/

NJP