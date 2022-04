NANCY JAZZ KRAFT Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

2022-05-20 18:00:00 – 2022-05-22 20:00:00

Nancy Meurthe-et-Moselle Nancy Un festival de musique convivial, accessible à tous, consacré à un monument historique au cœur de la vieille ville : 3 JOURS DE FETE – 3 SCENE – 20 CONCERTS DE 0 à 17€ A l’instar de la programmation du « Magic Mirrors » installé au parc de la Pépinière durant le festival d’automne, Nancy Jazz KRAFT détourne à sa guise les différents espaces de ce monument en salles de spectacle pendant 3 jours :

~ En journée : des concerts jeune public, des animations (blindtest, dessins, karaoké…), des concerts de rue, restitution de l’EMAN.

~ En soirée : des artistes singuliers et en devenir de tous horizons musicaux et géographiques, une jam, des Djs… +33 3 83 35 40 86 https://nancyjazzpulsations.com/nancy-jazz-kraft/ Philippe Tytgat

