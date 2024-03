NANCY HUSTON LE TRITON Les Lilas, jeudi 30 mai 2024.

NANCY HUSTON CHOSES DITES Jeudi 30 mai, 20h00 LE TRITON TARIF E : 25 € normal / 20 € réduit / 15 € adhérent / 8 € jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-30T20:00:00+02:00 – 2024-05-30T21:30:00+02:00

Fin : 2024-05-30T20:00:00+02:00 – 2024-05-30T21:30:00+02:00

Quand Nancy Huston rencontre cet auteur américain, le coup de foudre est immédiat. Mais l’une comme l’autre ne sont pas dupes : dès le début, cette passion court à sa perte. Entre coups bas et pieux mensonges, une valse perverse s’installe, où l’amour et l’égo se frottent et s’affrontent. Dans ce recueil de poèmes inédits, Nancy Huston s’amuse avec ces fragments d’un désastre amoureux.

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://letriton.com/programmation/nancy-huston-3111 »}]

Francis Jolly