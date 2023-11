NOËL EN GOSPEL avec GOSPEL KONCEPT EGLISIE SAINT SEBSTIEN Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy NOËL EN GOSPEL avec GOSPEL KONCEPT EGLISIE SAINT SEBSTIEN Nancy, 9 décembre 2023T 16:00, Nancy. NOËL EN GOSPEL avec GOSPEL KONCEPT EGLISIE SAINT SEBSTIEN Nancy Samedi 9 décembre, 16h00 Gospel Koncept revient pour la 5è édition des concerts de Noël ce dimanche 17 déc. 2023 à 16h à l’église Saint Sébastien de Nancy en plein marché de noël.

15h30 ouvertures des portes, 16h concert.

https://my.weezevent.com/noel-en-gospel-2023 Avez-vous déjà assisté à un vrai concert de Gospel? Avez-vous au moins entendu cette masschoir chanter? Bien souvent, le souvenir qu’on en garde est le dynamisme de ces voix qui vous emportent dans un mélange de paix et de joie.

Vous ne sortez pas d’un concert Gospel Koncept tel que vous étiez venu, de vrais moments de partage.

Nous serons là avec tout notre stock de joie et de bonnes vibes!

EGLISIE SAINT SEBSTIEN 63 rue des ponts 54000 Nancy

