VISITE THÉÂTRALISÉE JACQUES CALLOT ET COMMEDIA DELL’ARTE devant les escaliers de la basilique Nancy, mercredi 21 février 2024.

VISITE THÉÂTRALISÉE JACQUES CALLOT ET COMMEDIA DELL’ARTE devant les escaliers de la basilique Nancy Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-02-21 14:00:00

fin : 2024-02-24 15:30:00

« Jacques Callot, portrait à deux voix »

Israël Sylvestre, en visite à Nancy se remémore la vie de celui dont il réédite les cuivres. Il dresse ainsi le portrait d’un des plus grands burinistes lorrains, Jacques Callot. Il ne se doute pas qu’en ravivant la mémoire de cet artiste, il ressuscitera le grand graveur. Plus qu’une visite théâtralisée à deux voix, un dialogue historique entre deux générations d’artistes qui vous fera redécouvrir la vie et l’oeuvre d’un maître de l’eau forte qui s’est formé en Italie.Tout public

10 EUR.

devant les escaliers de la basilique Place St Epvre

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@destination-nancy.com



