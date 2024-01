FESTIVAL DE SF MYCÉLIADES DANS LES BU DE LORRAINE ET LES CINÉMAS Nancy, mardi 13 février 2024.

Début : Mardi 2024-02-13 17:15:00

fin : 2024-02-13 18:30:00

La bibliothèque universitaire de Lettres, Sciences humaines et sociales participe à la 2e édition du festival de Science-Fiction Mycéliades !

Deux événements sont organisés en partenariat avec le cinéma Cameo à Nancy et avec le soutien de l’ADRC et Images en bibliothèques. Les événements sont gratuits et accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Au programme :

– 13 février 2024 à 17h15 table-ronde « SF et corps féminin », avec Judith Beauvallet (chaîne Youtube « Demoiselles d’horreur »), à la bibliothèque universitaire de Lettres, Sciences humaines et sociales (46 avenue de la libération, Nancy). Événement sur réservation u2l.fr/sf-corps-feminin.

La table-ronde est suivie de la projection du film « Under the skin » au Cameo Saint-Sébastien à 20h

D’autres évènements sont organisés par la BU du Saulcy à Metz et à la BU Sciences et Techniques de Vandoeuvre.Tout public

46 avenue de la Libération

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



