SPECTACLE – J’AI SAIGNÉ Théâtre de la manufacture Nancy, mardi 6 février 2024.

Début : Vendredi 2024-02-06 20:00:00

fin : 2024-02-09

(Re)découvrez l’écriture percutante et poétique de Blaise Cendrars dans ce seul-en-scène hypnotisant d’où jaillissent humanité et solidarité.

De leur complicité, Jean-Yves Ruf et Jean-Christophe Cochard font naître l’étincelle qui éclaire d’un jour nouveau des textes littéraires ici: « J’ai saigné », nouvelle méconnue de Cendrars.

Plus de vingt ans après, le poète revient sur le traumatisme vécu dans les tranchées de 1915, quand le feu des obus le priva à jamais de sa main d’écriture. Un texte court qui dit tout des horreurs de la guerre, et s’attache à montrer le pouvoir de la résilience et de l’empathie pour continuer d’avancer envers et contre tout.

La scénographie est réduite au minimum, comme pour mieux rendre hommage à la langue épurée de Cendrars. Une langue que Jean-Yves Ruf a fait sienne. Son corps puissant est habité par les mots que sa voix grave incarne avec douceur et absolu.

Une expérience troublante et émouvante.Tout public

22 EUR.

Théâtre de la manufacture 10 rue baron louis

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



