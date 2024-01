CONFÉRENCE – L’IMAGE DES FEMMES, UN OUTIL DE MANIPULATION IUT Nancy-Charlemagne Nancy, mardi 30 janvier 2024.

Début : Mardi 2024-01-30 18:00:00

fin : 2024-01-30

Dans le cadre du cycle de conférences Mots de Société organisé par les étudiants de deuxième année de Métiers du Livre et du Patrimoine option librairie, Laure Daussy présentera son ouvrage et dénoncera les conditions inacceptables dans lesquelles vivent de nombreuses femmes aujourd’hui, notamment dans les villes sensibles comme Creil.

Organisé par les étudiants du B.U.T. Information-Communication parcours Métiers du Livre et du Patrimoine option Librairie de l’IUT Nancy-Charlemagne depuis 20 ans, Mots de Société est un cycle de conférences qui donne la parole à des auteurs ayant publié des ouvrages récents en sciences humaines et sociales.

La notion de “fille facile” est vague puisque les femmes sont considérées comme “filles faciles” pour n’importe quelle raison. La réputation, enquête sur la fabrique des “filles faciles” tente de déconstruire ces préjugés. En 2019, Shaïna, âgée de seulement 15 ans, est brûlée vive par son petit ami. Le livre revient alors sur l’horreur qu’a vécu Shaïna, mais aussi sur la pression sociale que les femmes subissent au quotidien dans la ville de Creil.

Laure Daussy est journaliste pour le journal Charlie Hebdo, spécialisée dans les sujets de société, de laïcité et de liberté d’expression. Elle s’engage aussi dans la lutte pour le féminisme au sein du journal et met en avant son engagement avec la sortie de son nouveau livre La réputation – enquête sur la fabrique des “filles faciles”.Adultes

0 EUR.

IUT Nancy-Charlemagne 2Ter Boulevard Charlemagne

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



