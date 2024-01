CONCERT – SING ALONG Nancy, vendredi 26 janvier 2024.

Début : Vendredi 2024-01-26 20:00:00

fin : 2024-01-26 21:15:00

Cette saison, l’Opéra national de Lorraine sous la direction musicale de son chef de chœur Guillaume Fauchère entreprend pour la première fois la création d’un chœur communautaire. En anglais, les Sing Along sont des formations qui rassemblent des chœurs amateurs, semi-professionnels et professionnels, afin que tous prennent plaisir à chanter ensemble. Le Sing Along de l’Opéra portera cette saison sur La Création de Haydn, une œuvre qui sera par ailleurs montée en scène sur le plateau de l’Opéra.

Pendant cinq mois, des chœurs aussi divers que celui de l’école de musique de Lunéville, Ars Musica, Choralliance, l’Ensemble Leszczynski, le Chœur de la filière voix du Conservatoire Régional du Grand Nancy et Gradus ad Musicam travaillent des extraits choisis.

Extraits choisis de La Création de Joseph Haydn

Chœur et Orchestre de l’Opéra national de Lorraine

Chœur communautaire

Chef de chœur Guillaume Fauchère

Chef de chœur associé à l’action culturelle Guillaume Paire

Soprano Julie Roset

Ténor Jonas Hacker

Basse Sam Carl

Réservation obligatoire en ligne, au guichet place Stanislas ou par téléphone.

Dans la limite de 2 places par personnes et des places disponibles.Tout public

0 EUR.

3 rue Victor Poirel

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est poirel@nancy.fr



