RENCONTRE LSP – CECILE COULON Nancy, samedi 20 janvier 2024.

LE LIVRE SUR LA PLACE

Nancy : rencontre exceptionnelle avec Cécile Coulon pour son dernier roman, La langue des choses cachées (L’Iconoclaste)

Dans le cadre des Nuits de la Lecture, en partenariat avec le CNL, le Livre sur la Place recevra Cécile Coulon dans une rencontre exceptionnelle animée par Sarah Polacci autour de son dernier roman, La langue des choses cachées (Editions L’Iconoclaste), le :

Séance de dédicaces à l’issue de cet échange avec la participation de la librairie Le Hall du Livre.

Entrée gratuite sans réservation dans la limite des places disponibles. Sous conditions sanitaires et sécuritaires en vigueur à la date de la rencontre.

Rencontre suivie d’une lecture par l’autrice.

Romancière, nouvelliste, poétesse et éditrice, lauréate du prix littéraire Le Monde pour Une bête au paradis et du prix Apollinaire pour Les Ronces, Cécile Coulon est l’une des voix singulières de la littérature contemporaine.

« Ils ont appris, très tôt, la langue des choses cachées »

Un jeune guérisseur qui a tout appris de sa mère se rend dans un village reculé Le Fond du Puits pour tenter de sauver un enfant. « Cent fois il avait accompagné sa mère quand elle était appelée (…) quand les hommes ne savaient plus où demander de l’aide. Les hôpitaux étaient trop loin, les médecins absents, les vieux refusaient d’être soignés autrement que par des coupeurs de feu, des guérisseurs, des rebouteux. Les noms qu’on donnait à sa mère, elle s’en accommodait, et quand son fils lui demandait comment elle se définissait, elle répondait : « nous voyons des choses cachées et il n’y a pas de mots pour cela. » La nature, les fantômes et la violence des hommes sont au cœur du nouveau roman de Cécile Coulon. Puissant, ce texte touche au sensible et à l’étrangeté du monde. Il en décrit la noirceur et les cris avec une langue poétique.Tout public

1 rue Gustave-Simon

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



