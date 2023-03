Carnaval Nancray-sur-Rimarde Nancray-sur-rimarde Catégorie d’Évènement: Nancray-sur-rimarde

Carnaval Nancray-sur-Rimarde, 12 mars 2023, Nancray-sur-rimarde. Carnaval Dimanche 12 mars, 13h00 Nancray-sur-Rimarde Le comité des fêtes de Nancray-sur-Rimarde organise une après-midi festive sur le thème du carnaval.

Au programme : défilé d’un char fleuri dans les rues de la commune, (possibilité de suivre le défilé en voiture, en trottinette, ou en vélo), spectacle de clowns, buvette et crêpes sur place. Nancray-sur-Rimarde Nancray-sur-rimarde Nancray-sur-rimarde Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-12T13:00:00+01:00 – 2023-03-12T16:00:00+01:00

