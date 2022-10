Chasse aux bonbons Nancray-sur-Rimarde Nancray-sur-rimarde Catégorie d’évènement: Nancray-sur-rimarde

Chasse aux bonbons Nancray-sur-Rimarde, 30 octobre 2022, Nancray-sur-rimarde. Chasse aux bonbons Dimanche 30 octobre, 14h30 Nancray-sur-Rimarde Chasse aux bonbons Nancray-sur-Rimarde Nancray-sur-rimarde Nancray-sur-rimarde Le comité des fêtes de Nancray-sur-Rimarde organise à la salle des fêtes des ateliers créatifs, un concours de gâteaux le plus moche et le plus gourmand et enfin, la traditionnelle chasse aux bonbons avec un partage du butin.

2022-10-30T14:30:00+01:00

2022-10-30T16:00:00+01:00 ©comité des fêtes de Nancray-sur-Rimarde

