Nançay Marché de Noël Nançay, 3 décembre 2023, Nançay. Nançay,Cher Le Rotary Club Vierzon organise son traditionnel marché de Noël à Nançay.

2023-12-03 fin : 2023-12-03



Rotary Club Vierzon holds traditional Christmas market in Nançay El Rotary Club Vierzon celebra su tradicional mercado navideño en Nançay Der Rotary Club Vierzon veranstaltet seinen traditionellen Weihnachtsmarkt in Nançay

