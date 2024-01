Saint-Valentin étoilée Nançay, mercredi 14 février 2024.

Saint-Valentin étoilée Nançay Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 18:45:00

fin : 2024-02-14

Vivez une Saint-Valentin mémorable !

Après un diner romantique au restaurant l’Antilope, vous profiterez d’une séance de planétarium commentée sur le thème des contes et légendes d’amour.

Programme de la soirée :

-Diner au restaurant l’Antilope de Nançay avec un menu spécial (à partir de 18h45)

– Séance de planétarium décalée à 21h

– Temps d’échanges avec l’animateur

– Observation du ciel à l’œil nu (si les conditions météo sont favorables)

Menu Spécial Saint-Valentin :

Apéritif : cocktail de l’amour

Entrée : foie gras du chef et son chutney de figues ou Salade de ris-de-veau au vinaigre à l’échalote

Plat : filet de Saint-Pierre à la tomate et crème de basilic, riz et tatin de légumes ou Carré de veau sauce aux cèpes, gratin dauphinois et kouglof de champignons

Dessert : vacherin framboise, poire vanillée, cassis ou Coulant au chocolat, crème anglaises.

Réservations possibles jusqu’au 7 février.

65 EUR.

Pôle des Etoiles

Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire contact@poledesetoiles.fr



