NanaBreizh Santec, 17 avril 2022, Santec.

NanaBreizh Santec

2022-04-17 – 2022-04-17

Santec Finistère Santec

Une course. Une marche.

Un moment commun pour deux allures, deux envies et deux distances différentes ! L’une sur 10km, l’autre sur 5,5km entre terre et mer.

Du plaisir. Surtout gustatif ! De nombreux ravitaillements XXL uniques et fournis, pour des pauses détentes régulières et délicieuses !

+33 6 22 83 89 68 https://lananabreizh.fr/

Santec

