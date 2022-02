Nana – Portraits d’une femme au 19ème siècle Salle Saint-Exupéry, 13 mars 2022, Menton.

Nana – Portraits d’une femme au 19ème siècle

Salle Saint-Exupéry, le dimanche 13 mars à 16:00

La Compagnie de théâtre S. Bosq a réadapté au théâtre, une partie de l’histoire d’Anna Coupeau, dite « Nana ». D’après le 9ème roman de la série « Les Rougon-Macquart » écrit par le romancier naturaliste Emile ZOLA, et de son adaptation au théâtre en 1881, par l’auteur dramaturge William BUSNACH, cette réadaptation est centrée principalement sur le thème de la condition d’une femme au 19ème siècle. Une jeune femme parmi des milliers à Paris en 1867, porte en elle la marque de son hérédité et de son milieu social. Elle se prostitue, bien décidée à échapper à son lourd passé et l’un de ses amants lui permet d’occuper un meublé en compagnie de Zoé, sa femme de chambre et confidente. Engagée comme actrice, pour le rôle principal de « Vénus », sans voix ni talent, ses charmes affolent toutefois le Tout-Paris, notamment les hommes fortunés : le banquier Steiner qui devient sot lorsqu’il se toque d’une femme ; le Comte Muffat, qu’elle va conduire à la ruine et au déshonneur. Seul l’ambitieux et calculateur Paul Daguenet, son « amant de coeur » lui échappe… Mise en scène de Serge Millet Costumes d’époque : Opéra de Nice Côte d’Azur Les personnages : Nana : Stéphanie BOSQ ; Le Comte Muffat : Jean-François LOPPIN ; Steiner : Olivier MARTINEAU ; Paul Daguenet : Fabrice ORITI-NIOSI ; Zoé : Nadine FERRAND

Tarif public : 12€ / Tarif réduit : 10€ (Billet Réduc.)

Comédie dramatique en quatre actes, présentée par la Compagnie S. BOSQ D’après le roman d’EMILE ZOLA et l’adaptation au théâtre par WILLIAM BUSNACH.

Salle Saint-Exupéry 8 Rue de la République 06500 Menton Menton Garavan Alpes-Maritimes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T16:00:00 2022-03-13T17:30:00