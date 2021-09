Na+Na / ch / chanson folk Urgence Disk Records, 16 novembre 2021, Genève.

Na+Na / ch / chanson folk

Urgence Disk Records, le mardi 16 novembre à 18:30

Na+Na c’est l’histoire de deux femmes, deux musiciennes et deux cultures qui se rencontrent et nous donnent à réfléchir. Itana est née à São Paulo (Brésil) en été 1983. La musique est très tôt présente dans sa vie : dès l’âge de 11 ans, elle prend des cours de piano et de guitare, vit ses premières expériences musicales en groupe, se produit publiquement en soirée. Elle chante dans des chorales, elle joue partout où elle peut, enchaine les projets, se professionnalise aussi. C’est une vraie passionnée ! Férue de bossa nova, jazz et samba, Itana n’a jamais laissé sa guitare tomber, et désormais, adulte et forte de toutes ces expériences, elle se met à composer ses propres chansons dans sa langue natale. Elle attend alors un signe du destin… Anaïs est née en France en été 1984. Aînée d’une fratrie de 5 enfants, elle grandit dans une famille où les jeux de mots, les rimes, les beaux textes sont ses compagnons d’enfance. Cela l’a conduit à faire du théâtre, participer à des ateliers d’écriture… et affûter sa plume. Elle apprend seule la guitare à l’adolescence, et joue dans un groupe féminin de son lycée. C’est après une longue trêve de création musicale, qu’elle reprend sa guitare à l’âge adulte. De plus en plus influencée par la chanson française à texte, elle se met à composer dans son coin. L’écriture et la musique sont désormais une certitude. le attend alors un signe du destin… Au printemps 2018, leurs chemins se croisent, sur l’idée d’une amie commune… Comme une évidence, le projet Na+Na (syllabe commune à leur deux prénoms) est né ! Depuis son lancement à l’automne 2018, Na+Na ne cesse d’enchainer les concerts : du plus intimiste, au concert public, dans des bars ou scènes locales, dans des mariages ou anniversaires ou encore des écoles… À travers un travail de composition et d’écriture personnelles, elles livrent tantôt leurs victoires, tantôt leurs faiblesses. Elles parlent de la vie en poésie, en français, portuguais ou anglais, accompagnées de guitares classiques, guitalélé, cajón, harmonica… Mêlant leurs voix subtilement, elles offrent une interprétation unique et personnelle, pleine de fraîcheur, de féminité et de douceur. [https://www.youtube.com/channel/UCJOesA3I3PKHKbcUBl6llAw](https://www.youtube.com/channel/UCJOesA3I3PKHKbcUBl6llAw)

Prix Libre

Na+Na c’est l’histoire de deux femmes, deux musiciennes et deux cultures qui se rencontrent et nous donnent à réfléchir.Itana est née à São Paulo (Brésil) en été 1983.

Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T18:30:00 2021-11-16T19:30:00