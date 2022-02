Namjera / Outrenoir La salle gueule, 2 février 2022, Marseille.

Namjera / Outrenoir

La salle gueule, le mercredi 2 février à 20:00

NAMJERA (post hardcore psyché, Antibes) Namjera est un peu le groupe qui a émergé du confinement du printemps 2020, pour prendre la scène DIY régionale d’assaut et enchainer les dates, et en affinant le style. Post-rock, sludge, hardcore. Pour cette première date de leur première tournée, on en profite pour sortir leur album en cassette. x OUTRENOIR (post hardcore cinématique, Mars) Emocrust sous-terrain avec quelques reflets de screamo et de bruitages d’ambiance. Premier concert. P.A.F : 5€ pour le groupe en tournée + 1€ d’adhésion obligatoire à la Salle Gueule. Distanciations, etc : Indiquer qu’il y à une « jauge limitée » à un concert de screamo, c’est comme marquer « série limitée » à ces disques que tu ne vendra jamais. Mais je ne peux que vous inciter à garder vos masques, et à prendre soin les un.e.s des autres.

5€ + 1€ d’adhésion

♫♫♫

La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-02T20:00:00 2022-02-02T22:30:00