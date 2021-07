NAME Festival La Condition Publique – Roubaix, 8 octobre 2021, Roubaix.

du vendredi 8 octobre au dimanche 10 octobre à La Condition Publique – Roubaix

Le festival Hauts-de-France des musiques électroniques revient pour sa 16e édition les 08 et 09 octobre à Roubaix, Lille et se déploie dans toute la région ! A la Condition Publique de Roubaix, le NAME accueille cette année : * **Le 08 octobre**: ARTBAT • ELLEN ALLIEN • FJAAK live • FRANK WIEDEMANN (ÂME live) • INNELLEA live • NINA KRAVIZ • VLADIMIR DUBYSHKIN… and more TBC * **Le 09 octobre**: ADANA TWINS • ÂME b2b JENNIFER CARDINI • APM001 • CHARLOTTE DE WITTE • MATHAME • PAULA TEMPLE b2b SNTS… and more TBC 100% musiques électroniques, le NAME Festival croise DJ internationaux comme artistes en devenir dans une ambiance club, à taille humaine. _Retrouvez aussi avant et autour du festival l’Academy du NAME, la programmation de nos partenaires du NAME in the City à Lille et Roubaix et le NAME By Day à la Gare Saint Sauveur de Lille : infos TBC._ [**[https://www.lenamefestival.com/](https://www.lenamefestival.com/)**](https://www.lenamefestival.com/)

Tickets : Pass 2 nuits à partir de 39€; Pass Nuit 1 à partir de 24€, Pass Nuit 2 à partir de 24€ (hors frais de loc)

Le Festival Hauts-de-France des Musiques Electroniques revient à Roubaix les 08 et 09 octobre !

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix Est Nord



