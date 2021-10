Roubaix La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Nord, Roubaix NAME Academy & L’Atelier de Sacha La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix Catégories d’évènement: Nord

En 2021, le NAME Festival revient à Roubaix ! À cette occasion, La Piscine accueille la NAME Academy pour un atelier de création sonore au cœur des collections du musée. Sacha Sakharov invente un nouvel atelier et joue le jeu des 20 ans de la Piscine en s’inspirant du fil conducteur de cet anniversaire, “les visages”. Il emmène les participant.es à fabriquer des micro-poésies sonores et visuelles avec son visage mais aussi celui des autres avec un ensemble d’outils : peinture numérique, instruments électro-acoustiques et électroniques. Deux sessions sont proposées le samedi 9 octobre : De 10h à 13h ou de 14h30 à 17h30

13€20 par personne / 12 places par session

Atelier «Visages Sonores» La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix Centre Nord

