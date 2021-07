Namaz Pamous Concarneau, 17 août 2021, Concarneau.

Namaz Pamous 2021-08-17 – 2021-08-17 Ville Close Carré des Larrons

Concarneau Finistère

Sept musiciens aux goûts éclectiques, des dizaines de compositions aux couleurs ska balkanique et swing-manouche, parfois teintées de rock progressif.Un style qu’on appellera « chansons pamous alternatives » parce qu’impossible à décrire. Ils sont le souffle de poésie qui apaise ou révolte. Ils sont avant tout le goût du partage, un plaisir évident et avide à jouer sur scène, qui se communique au public. Surprenez vous l’air de rien à devenir accro à leur musique festive, goûtue et impromptue.

